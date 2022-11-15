Çayırova madalyaya doymuyor!





12 Kasım Cumartesi günü Bursa’da düzenlenen ve 14 il, 60 kulüp ve 650 sporcunun katıldığı İller Arası Bursa Karate Liginde Çayırova Belediyesi karate takımı sporcuları 4 Altın, 4 Gümüş ve 3 Bronz madalya olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi karate takımı tatamiyi rakiplerine dar etmeyi sürdürüyor. Karate branşında altın çağını yaşayan Çayırova Belediyesi, Bursa’da gerçekleştirilen organizasyona da 11 madalya ile damga vurdu. Turnuvada madalya kazanan sporcular şu şekilde; Cihangir Kıvrak altın madalya, Damla Ada Gürsu altın madalya, Abidin Efe Gürsu altın madalya, Ahmet Tuğra Güney altın madalya, Yusuf Taha İbiş gümüş madalya, Deniz Yiğit Doğan gümüş madalya, Toprak Kahrıman gümüş madalya, İbrahim Enes Yıldız gümüş madalya, Zeynep Arslan bronz madalya, Fatih Emin Göksal bronz madalya ve Sude Naz Korkmaz bronz madalya.

Çayırova Belediyesi karate takımı bu sonuçların ardından bu yıl kazandığı madalya sayısını 125’e yükseltti.





YÜZME TAKIMINDAN TÜRKİYE 4.LÜĞÜ

İstanbul’da düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge müsabakalarında 4 X 100 serbest mix bayrak yarışları yapıldı. Çayırova Belediyesi yüzme takımı; Ayberk Sivri, Şevval Uzun, Ecrin Berra Tunç ve Efe Burak Berk ile bayrak yarışı müsabakalarında mücadele etti. Çayırova Belediyesi yüzme takımı müsabakalar sonunda bölge 3.cüsü ve Türkiye 4.sü olma başarısı gösterdi.

Çayırova Belediyesi aynı organizasyonda elde ettiği başarılarla 9 sporcusunun adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Çayırova Belediyesi yüzme branşı sporcularından; Beste Kun, Nisa Kapçık, Eymen Ata, Ayberk Sivri, Şevval Uzun, Ceren Katı, Ecrin Berra Tunç, Efe Burak Berk, Mustafa Kağan Kılıç Türkiye finallerinde Çayırova’yı temsil edecek.Türkiye finalleri 9-11 Aralık tarihlerinde Samsun, 16-18 Aralık tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecek.



12-13 Kasım’da Karamürsel’de düzenlenen 7-8 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme yarışlarında Çayırova Belediyesi sporcuları üç 1.lik ve iki ikincilik başarısı gösterdi.



Çayırova Belediyesi sporcularından; Egemen Çağ 4 farklı stilde, Yağmur Yeyin 4 farklı stilde, Simay Karafil 2 farklı stilde, Çınar Mert Koçan 4 farklı stilde, Derin Dilber Aktaş 4 farklı stilde ve Muhammet Hayri Yılmaz 3 farklı stilde yarışarak derece elde etti.