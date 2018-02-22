Çayırova Spor Şehrine Dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin spor şehrine dönüşmesi için birçok spor yatırımını hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, önceliğini sportif fiziki altyapı olarak belirledi.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin spor şehrine dönüşmesi için birçok spor yatırımını hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, önceliğini sportif fiziki altyapı olarak belirledi. Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle aynı anda 4 grubun spor yapabildiği modern, işlevsel 2 kapalı spor salonunu Emek ve Cumhuriyet Mahallelerinde hizmete açtıklarını vurgulayan Demirci, 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği ve açılmasını sabırsızlıkla beklediği Akse Mahallesindeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinde de son aşamaya geldiklerinin bilgisini verdi.

Semt Konaklarında 8 Çok Amaçlı Spor Salonu

5 mahallede hayata geçirdikleri Semt Konaklarında her biri 150-200 metrekarelik alandan oluşan 8 çok amaçlı spor salonuna yer verdiklerini söyleyen Demirci, alanında uzman antrenörlerle kareteden jimnastiğe, step-aerobikten masa tenisine ve birçok branşta salon sporlarını 4 mevsim vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getirdi. Ayrıca 3 yeni Semt Konağı’nı yapımında son aşamaya gelinen Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Şekerpınar Kültür Merkezlerinde konumlandırdıklarını açıklayan Demirci, bu sayede 5.000 metrekarenin üzerinde yeni spor alanlarını da devreye sokmuş olacaklarını ifade etti.

Demirci, “Amacımız Herkesin Hayatında Spora Yer Açmak”

Başkan Demirci, ayrıca 4 yıl içinde 11 tanesi revizyon olmak üzere yaptıkları 35 yeni parkın içerisinde alanı müsait olanlarının hepsine çok amaçlı semt sahalarını konumlandırdıklarının da bilgisini verdi. Bu sayede ilçedeki sportif alanları ikiye katladıklarını vurgulayan Demirci, mahallelerde 7’den 70’e herkes için hareketli, sağlıklı ve sporla dolu bir ortam oluşturduklarını ifade etti.

Demirci, “Spor Projelerini Yeniden Yapılandırdık”

Demirci, “Amacımız Çayırova’yı sanayisinin yanında sporda da anılan bir ilçe konumuna getirmek. Sadece yol, köprü, altyapı, üstyapı yapan klasik belediyecilik anlayışını aştık. Vatandaşlarımızın günlük hayatını ilgilendiren her anında ve her alanında varız. Eğitim, sağlık bizim işimiz deği, diyemeyiz. Eğitsel, kültürel, sportif ve sosyal alanda etkin belediyeyi hayata geçiriyoruz. Sosyal Belediyeciliğe çok önem veriyoruz. Spor okullarımız, BESYO kurslarımız, ÇESK Eğitim Spor Kulübümüzle spor projelerini yeniden yapılandırdık. Amacımız çocuklarımızın hayatına sporu küçük yaşta yerleştirmek, performans göstererek içlerinden ön plana çıkan gençlerimizi lisanslı sporcu haline getirmek, liglerde, turnuvalarda, yarışmalarda devamlılık ve istikrar sağlamaktır. Spor projelerinin yanısıra yaptığımız fiziki yatırımlarlada Çayırova’nın adını Türkiye ve Dünyada duyuracak sporcuların yetişmesini arzuluyoruz. 2017 yılı bu uğurda çok büyük aşama kaydettiğimiz yıl oldu. 2018’de de Çayırova’nın spor şehri kimliği kazanması için gece gündüz çalışacağız.” dedi.