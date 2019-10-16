Çayırova’da çalışmalar tam gaz!

Emek Mahallesi’nde sıcak asfalt uygulaması ile üstyapıya kavuşan sokakların bordür çalışmalarına devam eden ekipler, bir taraftan da Şekerpınar Mahallesi’ndeki stadyum bölgesinin çevresinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

ŞEKERPINAR’A ASFALT

Çayırova’nın hem altyapı hem de üstyapı noktasındaki eksikliklerini oluşturan yatırım planı çerçevesinde çalışmalara devam eden belediye ekipleri, Emek Mahallesi’nde asfaltı biten sokaklarda bordür ve kaldırım çalışmasına başladı. Yine aynı bölgede kilit taşı ve yol yapımları ile vatandaşların taleplerini de yerine getiren Çayırova Belediyesi, üstyapı yatırımlarının bir ayağını da Şekerpınar Mahallesi’nde sürdürüyor. Şekerpınar Stadyumu çevresindeki sokaklarda üstyapı çalışmalarına başlayan, PMT serimi ile ve bazı sokaklarda sıcak asfalt uygulamasını gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, kısa bir süre sonra bu alandaki çalışmasını da tamamlayacak.

CUMURİYET’TE ALT YAPI ÇALIŞMASI

İlçe genelinde PMT, asfalt, yama, kilit taşı, parke yol, kaldırım gibi üstyapı yatırımlarına aralıksız olarak devam eden Çayırova Belediyesi, altyapısı eksik olan noktalarda da İSU ile çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Geçit Sokak ve çevresindeki sokaklarda süren kanalizasyon çalışması kapsamında altyapı uygulaması sürüyor.

YENİ CEP DURAK

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çevredeki esnaf ve vatandaşların isteği üzerine Yenimahalle Fatih Caddesi’nde trafik sıkışıklığına neden olan halk otobüsleri durağında yapılan genişletme çalışmalarının ardından bir diğer çalışmada Kent meydanı alanı yanındaki caddede devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yapımı devam eden genişletme çalışmaları kapsamında otobüslerin rahatlıkla kullanabileceği bir büyüklükte cep durak inşa ediliyor.