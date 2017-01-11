Çayırova’da karla yoğun mücadele!

Ekipler 24 saat yolları açık tutmak için büyük çaba sarf etti.

Bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Çayırova Belediyesi ekipleri yoğun bir mesai harcadı. 80 personel ve 20 araçla 7/24 hizmet veren belediye ekipleri, yağışlı havalarda vatandaşın ve trafiktekilerin mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor. 3 vardiya ve 3 bölgeye ayrılan Çayırova’da belirlenen noktalarda araçlar ve personel, gerektiği her an tam donanımlı ekipmanları ile yollara müdahale etti.

24 SAAT ÇALIŞTILAR!

Yoğun kar yağışının bölgemizi etkisi altına aldığı şu günlerde Çayırova Belediyesi, karla mücadele ekipleri ile tuzlama, yol açma ve kurtarma çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürdü. Yağışların başlamasıyla aşırı buzlanma ve donmaya karşı 24 saat tuzlama ve yol açma çalışması yapan Çayırova Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere, sokaklarda da tuzlama robotları öncülüğünde çalışmalar gerçekleştirdi.

GARAJ VE LOJİSTİK MERKEZİ’NE KONUŞLANDIRILDI!

3 tuzlama kamyonu, 2 tuzlama robotu (küreme ve tuzlama), 2 greyder, 2 traktör, 4 JCB, 2 kar küreme aracı, 2 exkavatör, 5 büyük 2 küçük kamyon ve çeşitli iş makineleri ile gece gündüz demeden müdahale eden ekipler bir süre önce tam teşekküllü olarak devreye giren Garaj ve Lojistik Merkezinde konuşlandırıldı. Öte yandan ekiplerin kış ayı boyunca hazır bir şekilde bekleyeceği öğrenildi.



Samet KAHRAMAN