Çayırova'da metruk bina yıkıldı

Çayırova Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında yer alan, çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit eden metruk binalar için tespit çalışmalarına ve yıkım uygulamalarına başladı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen tespit ve inceleme çalışmaları kapsamında Çayırova Mahallesi 5209 sokakta yer alan tehlike ve görüntü kirliliği ile çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veren metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

İlçedeki bu tür yapıların tespit çalışmalarına ağırlık veren belediye, aynı zamanda vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepleri de değerlendirerek, çalışmalarını hızlandırdı. Çevreye verdiği zarar ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkım kararlarını uygulayan kurum, genelge kapsamında bugüne kadar 51 metruk binanın yıkımını tamamladı.