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Çayırova'nın gençlik merkezi yükseliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin ve ülkenin geleceği olan, dertleriyle dertlendiği, her zaman destek verdiği gençler için ilçeye gençlik merkezi kazandırıyor. Akse Mahallesi’nde inşa edilen gençlik merkezinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çayırova'nın gençlik merkezi yükseliyor

05 Haziran 2023 Pazartesi 12:56

 Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin yarınlarına imza atacak gençleri yakından ilgilendiren için bir yatırımı daha ilçeye kazandırıyor. Akse Mahallesi’nde bulunan kapalı spor salonunun yanındaki alana inşa edilen Çayırova Gençlik Merkezi, ilçenin yarınları için gelişim merkezi görevi üstlenecek. Çayırovalı gençlerin yeni adresi olacak gençlik merkezinin inşaatı, tam gaz ilerliyor.

 

İNŞAAT YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Temel atma çalışmaları tamamlanan Gençlik Merkezi inşaatı yükselmeye devam ediyor. Tek katlı olarak inşa edilecek Çayırova Gençlik Merkezi’nin inşaatı şekillenmeye başladı. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak, Çayırova gençliğinin kullanımına açılması planlanıyor.

 

ÇİFTÇİ, “ZAMANLARINI VERİMLİ GEÇİRECEKLER”

Başkan Çiftçi, akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezde, gençlerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendireceğini belirterek, Çayırova Gençlik Merkezi’ni en kısa sürede hizmete almayı planladıklarını duyurdu.

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