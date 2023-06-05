Çayırova'nın gençlik merkezi yükseliyor

İNŞAAT YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
Temel atma çalışmaları tamamlanan Gençlik Merkezi inşaatı yükselmeye devam ediyor. Tek katlı olarak inşa edilecek Çayırova Gençlik Merkezi’nin inşaatı şekillenmeye başladı. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak, Çayırova gençliğinin kullanımına açılması planlanıyor.
ÇİFTÇİ, “ZAMANLARINI VERİMLİ GEÇİRECEKLER”
Başkan Çiftçi, akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezde, gençlerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendireceğini belirterek, Çayırova Gençlik Merkezi’ni en kısa sürede hizmete almayı planladıklarını duyurdu.