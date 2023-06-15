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Çayırova’nın yeni mezarlığı defne hazır

Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projesini ve inşaatını yaptığı yeni mezarlık alanı defne hazır. Gebze’nin Balçık Mahallesinde bulunan yeni mezarlığa 1 Temmuz’dan itibaren defin işlemleri başlayacak.

Çayırova'nın yeni mezarlığı defne hazır

15 Haziran 2023 Perşembe 10:23

 Çayırova’nın yeni mezarlığı, yürütülen yoğun ve hızlı çalışmaların akabinde defin işlemlerine hazır hale getirildi. Nüfus artış hızı en yüksek ilçeler arasında yer alan Çayırova’nın, hali hazırda Akse Mahallesi ile Şekerpınar’daki iki mezarlık alanının büyük oranda dolması sebebiyle, beşikten mezara hizmet anlayışıyla ilçe sakinlerine hizmet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi göreve geldikten hemen sonra yeni bir mezarlık alanıyla ilgili çalışmalara hız verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projesi ve inşaatı yapılan, Gebze’nin Balçık Mahallesi’ndeki 250 dönümlük yeni mezarlık alanının 50 dönümü hizmete hazır hale getirildi.

 

1 TEMMUZ İTİBARİYLE DEFİN İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

1 Haziran tarihinde gerçekleşen Çayırova Belediyesi olağan meclis toplantısında alınan kararla birlikte, 1 Temmuz itibari ile ilçedeki tüm defin işlemlerinin Balçık Mahallesi’nde oluşturulan yeni mezarlık alanına yapılacağı duyuruldu. Bununla beraber Akse ve Şekerpınar mahallelerinde kalan az sayıdaki boş mezar yerlerinin ise, meclis kararı gereğince talep eden vatandaşlara satılacağı belirtildi. Çayırova Belediyesi’nin yeni mezarlığı uzun yıllar ilçe sakinlerine hizmet verecek.

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Çayırova’nın Yeni Mezarlığı Defne Hazır
Çayırova Belediyesi’nin Gebze’nin Balçık Mahallesinde projesini ve inşaatını yaptığı yeni mezarlık...

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