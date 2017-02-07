Çayırova'ya Mezarlık Hizmeti İnşası

Çayırova Belediye Başkanı, Şevki Demirci’nin talimatıyla kısa süre önce yapımına başlanan Mezarlıklar Müdürlüğü inşaatı hızla yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarının başladığı Mezarlıklar Müdürlüğü donanımlı yapısıyla, artan ilçe nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak. Çayırova Mezarlığının karşısında 2 bin metrekare alanda yapımı devam eden tesis içerisinde bay ve bayan olmak üzere; 2 cenaze yıkama yeri, 8 morg, otopsi ve taziye alanlarının yanı sıra 100 araçlık açık otoparkıyla ilçe halkına ferah ve kullanışlı bir ortam sunabilecek.



24 Saat Hizmet Verecek Olan Tesiste Aynı Anda 8 Cenaze İşlemi Yapılacak



Çayırova’da yakınlarını kaybeden vatandaşların tüm işlemlerini tek bir noktada yapabileceği tesiste defin ruhsatı, cenazenin yıkanması, evden veya hastaneden alınıp mezarlığa nakli ve istenirse cenaze cemaati için otobüs işlemleri kısa sürede tek elden şekilde koordine edebilecek. Aynı anda 8 cenaze işleminin yapılabileceği morga sahip tesis, Cenazesi olan vatandaşların yakınlarını ağırlayabileceği taziye alanlarıyla da halkımızın acılı gününde yükünü hafifletecek.