Çiftçi, “Çayırova için var gücümüzle çalışıyoruz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine yönelik proje turlarına devam ediyor. Başkan Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, “Çayırova’daki her bir mahallede projemiz var” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı projeler ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Çayırova’yı bir marka kent haline getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine tamamlanan ve yapımına devam eden projeleri gezdiriyor. Bu bağlamda Çayırovalı vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çiftçi, “Söz verdiğimizden daha fazla proje kazandırdığımız Çayırovamızda, yaptıklarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Projeleri gezen Çayırovalılar ise Başkan Çiftçi’ye çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Çayırova’yı geleceğe hazırlamak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Çiftçi, Çayırova’nın her mahallesi için proje ürettiklerinin de altını çizdi.

“AMACIMIZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK”

Başkan Çiftçi, proje turunda şunları dile getirdi; “Çayırova’ya hizmet etmekten mutlu oluyoruz. Ekibimizle gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim amacımız milletimize hizmet etmek. Niyetimiz Çayırova’da huzurlu ve gurur duyacağımız bir yaşama ulaşmak. Çayırova’daki her bir mahallede projemiz var. Tüm projeler tamamlandığında ilçemize daha farklı bir kimlik kazandıracağız.

“ÇAYIROVA OLARAK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Göreve geldiğimizde Çayırova’nın yarınlarını planlayarak projelerimizi bir bir hayata geçirdik. 9 mahallemizin tamamı için kafa yoruyoruz. Eğitimle, sporla ve yeni sosyal alanlarıyla ilçemiz çok güzel bir yere gelecek. Çayırova olarak biz çok büyük bir aileyiz. Çayırova’da güzel şeyler oluyor. Daha da güzel şeyler olacak.”