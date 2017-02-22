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Çiler, İlk 100' ü Ziyaret Etti!

GTO Yönetim Kurulu Başkanımız NAİL ÇİLER “TOBB TÜRKİYE 100 ÖDÜL TÖRENİ”nde ilk 100’e giren Oda Üyelerimizi Ziyaret Etti.

Çiler, İlk 100' ü Ziyaret Etti!

22 Şubat 2017 Çarşamba 09:17



Yönetim Kurulu Başkanımız NAİL ÇİLER ve Genel Sekreterimiz MUSTAFA YAŞAR SEKİN “TOBB TÜRKİYE 100 ÖDÜL TÖRENİ”nde ilk 100’e giren Oda üyemiz şirketleri ziyaret ederek, gösterdikleri başarı dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen  “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi – “TOBB TÜRKİYE 100 ÖDÜL TÖRENİ” nde ilk 100’e girmeyi başaran Oda üyelerimiz; Best Modüler Mobilya İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Meb Metal ve Bileşikleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Plascam Plastik Oto Cam San. Tic. A.Ş., ve Yağmur İskele İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yöneticilerini işletmelerinde ziyaret ederek, ödüle layık görülmelerinden dolayı duyduğu sevinci paylaşan Başkanımız, Gebze Ticaret Odası Yönetimi olarak gurur duyduğumuzu belirtti.

Başarıya ulaşılmasında emeği geçen şirket yöneticilerini ve çalışanlarını Odamız adına tebrik eden ve günün anısına hediye takdiminde bulunan Yönetim Kurulu Başkanımızın ziyareti, ödüle layık görülen şirket yöneticilerinde memnuniyet yarattı.

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