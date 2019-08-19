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Çocuk Kulüplerinde yeni dönem kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde 19 Ağustos’ta başlayan yeni dönem kayıtları 16 Eylül tarihinde sona erecek.

Çocuk Kulüplerinde yeni dönem kayıtları başladı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47

Yarım ve tam gün eğitim

Okul öncesi eğitimin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, İngilizce ve Matematik gibi derslerle öğrencileri örgün öğretime hazırlanacağı Çocuk Kulüpleri’nde isteyen annelere de mesleki ve beceri kursları verilecek. Çalışan annelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla tam gün bırakabileceği Çocuk Kulüpleri aynı zamanda bir kreş hizmetini de sağlamış olacak.

Eğitimler 16 Eylül’de başlıyor

2019-2020 Eğitim öğretim dönemi için tüm hazırlıkların tamamlandığı Çocuk Kulüpleri’nde yeni dönem kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başladı. Her mahallede bulunan Semt Konakları ve Kültür Merkezleri içerisinde modern ve donanımlı fiziki mekanlarıyla hizmet veren Çocuk Kulüpleri’ne yeni eğitim döneminde 2014 doğumlu çocukların kayıtları kabul ediliyor. Kayıtlar Semt Konakları ve Kültür Merkezleri içerisindeki Çocuk Kulüpleri’nde alınıyor. Haftanın 5 günü yarım, çalışan annelerin çocukları için tam gün hizmet verecek Çocuk Kulüplerinde eğitimler 16 Eylül’de başlayacak.

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