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Çocuklar Ara Tatilin Tadını Çıkarıyor

Darıca Belediyesi, ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli oyunları ve etkinlikleri çocuklarla buluşturuyor.

Çocuklar Ara Tatilin Tadını Çıkarıyor

16 Kasım 2023 Perşembe 11:19

 Çocuklar, Darıca Belediyesinin 9 günlük ara tatil için hazırladığı etkinliklerle adeta eğlenceye doyuyor. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde uygulanan ilk ara tatilin başlamasıyla birlikte, Darıca Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan öğrencilerin 9 günlük tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı. Tiyatro, sinema ve ara tatil festivali gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı etkinlik takviminde, Darıcalı minikler hem eğleniyor hem de kültür sanat dolu bir hafta geçiriyor. 
 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ara tatil festivalinde birbirinden farklı etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren aileler ve çocukları yalnız bırakmayarak, mutluluklarına ortak oldu. Darıca kapalı pazar alanında oluşturulan oyun parkurunda gönüllerince eğlenen çocukları ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, ailelerle de sohbet ederek istişarelerde bulundu. 
                                       


İHA
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