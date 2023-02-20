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Çocuklar üşümesin diye gece gündüz çalışıyorlar

- Yıl boyu öğrendikleri becerilerle depremzedelere kışlık mont ve kıyafet üretiyorlar

Çocuklar üşümesin diye gece gündüz çalışıyorlar

20 Şubat 2023 Pazartesi 16:25

 Darıca ilçesinde Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi (KİGEM) çalışanları tarafından hem ilçedeki hem de afet bölgesindeki depremzedeler için kışlık mont ve polar kumaştan kıyafet üretiliyor.   
  Afetin meydana geldiği günden itibaren tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, yapılan yardımların yanı sıra  şimdi de depremzede çocuklar ve yetişkinler üşümesin diye harekete geçti. Darıca Belediyesi KİGEM’de görev yapan öğretmenler ve kursiyerler, makine başına geçerek afet bölgesine ve ilçede bulunan depremzedelere ulaştırılmak üzere kışlık mont ve polar kumaştan kıyafet üretimine başladı. Gönüllülerin gece gündüz durmaksızın ürettiği ürünler deprem bölgesine, görevli olduğu Kahramanmaraş’tan Darıca’ya yeni gelen ve yeniden afet bölgesine gidecek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık götürecek. 
   
  "Yaraları sarmak adına canla, başla çalışıyoruz" 
  Afetzedeler için kışlık eşofman takımı ve battaniye imalatı yaptıklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaklaşık bin 300 parça eşofman takımı üretiyoruz. İnşallah en kısa zamanda çarşamba veya perşembe günü de afet bölgesine intikalini yapacağız. Hocalarımız burada. Yıl boyu kendilerini geliştiren kursiyerlerimizin ‘Biz de burada bir şeyler yapmak istiyoruz’ demeleriyle başlayan bir süreç. Allah razı olsun herkesten, emeği geçen arkadaşlardan. Malzemeleri biz alıyoruz onlar da işçiliği kullanıyor. Kaliteli güzel bir malzemeyle kışlık eşofman ve battaniye konularında bölgenin ihtiyacı olan malzemeyi üretmeye çalışıyoruz. Yaraları sarmak adına da ekiplerimizle beraber canla başla çalışıyoruz. Çocuk montu da var yetişkin montu da var. Her bedende üretiyoruz ama burada ana maksat kışlık olması. Hem çocuklarımız hem büyüklerimiz için her yaşa ve bedene uygun mont yapılıyor. Şu ana kadar hazır olanların haricinde geceli gündüzlü imalat çalışması yapılıyor. Ürettiğimiz bütün ürünlerin hepsini bölgeye intikal ettireceğiz" dedi.  
   
  "Akan gözyaşını silmek gibi bir derdimiz var" 
  Deprem bölgesinden daha yeni döndüğünü ifade eden Başkan Bıyık, "Afetin 3. gününden beri bölgedeydik. Burada iş makinelerimizle, personelimizle, tesislerimizle, yemekhanemiz, aşevimizle beraber çöp toplama araçlarından tutun mezarlık hizmeti vereceğimiz alanla beraber mini bir belediyecilik hizmeti vermeye başladık. Vatandaşlarımıza ve o bölgenin insanının yaralarını sarmak adına ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Hala daha orada şu anda hem hafriyat kamyonlarımız hem iş makinelerimiz var. Aynı zamanda ilaçlama makinelerimiz var. Alet, edevat, kamyonetlerimiz var. Aşevimiz var. Tabii ki gidenleri geri getirme şansımız yok ama akan gözyaşını silmek gibi bir derdimiz var. Darıca Belediyesi ekiplerimizle beraber biz de burada çalışmalarımızı yakinen takip edip, yol haritamızı ve planlamayı gözden geçirip tekrar afet bölgesine gideceğim. Büyük ihtimalle çarşamba akşamı veya perşembe sabahı tekrar bölgeye intikal edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de hep beraber vatandaşımızla, milletimizle, devletimizle hep birlikte bu yaraları saracağız İnşallah" diye konuştu. 


İHA
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