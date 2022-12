Darıca afetlere karşı bilinçlendi; Afetlere karşı 300 kişiyle tehlike analizi

“Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” ile olası afetlere karşı ciddi hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilincini oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi’nde” yeni dönem başladı.





3. ETAP EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Projenin birinci etabında 5 ilçede toplam 22 mahallede eğitimler verilmişti. AFAD tarafından 2019 yılında afet konusunda toplumu bilinçlendirme projeleri arasında iyi uygulama örneği olarak seçilen ve pandemi nedeniyle 2020 yılında ikincisi yapılamayan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesinin 3. etabına Darıca’da start verildi.





KATILIM YOĞUN OLDU

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Darıca’da farklı mahallerde bulunan kanaat önderleri, muhtarlar, öğretmenler, imamlar, STK temsilcileri ve AFAD gönüllüsü vatandaşlar katıldı.





ÇAKMAK: EĞİTİM HER İŞİN BAŞIDIR

Başkan Vekili Çakmak yaptığı konuşmada, eğitimin her işin başı olduğunu söyledi. Çakmak, “Biz bu tür eğitimleri daha önce Karamürsel, Gölcük, Körfez, İzmit ve Derince’de yapmıştık. Pandemi dolayısıyla verilen ara sonrasında bugün de eğitimimiz Darıca’mızda gerçekleşiyor. Kocaeli Üniversitesi, AFAD İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ortak protokolü kapsamında yapılan bu projeyle mahallelerimizde bizzat gönüllüler ile etkileşimli bir program yapıyoruz. Burada sadece sunumlar yok, aynı zamanda şehrimizdeki cadde ve sokaklarda dolaşarak bazı durum tespitleri yapıyoruz. Afet bizim her zaman karşılaşabileceğimiz bir durum. Sadece deprem değil, yangınlar ve sel felaketleri de oluyor. Kocaeli’nin her ilçesinde birçok gönüllülerimiz var. Bugün buraya gelen insanlarımız gönüllülerden oluşuyor. Eğitim her işin başıdır. Bizde eğitimi olası afetlere hazırlıklı olmak için yapıyoruz” dedi.





BIYIK, EĞİTİMLERİN KATKI SUNMASINI DİLEDİ

Darıca Belediye Başkanı Bıyık ise böylesi güzel bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bıyık yaptığı konuşmada, “Biz 1999’daki depremi yaşamış, şuursuzca yardım etmeye çalışan ama yardımlarında hedefine ulaşmadığını canlı canlı yaşamış bir toplumuz. Biz 1999 depreminden sonra Derince 60 Evler’e gitmiştik. Bizim mesleğimiz fırıncılık. Bir araba dolusu ekmeği Derince’ye götürdük. Bir baktık ki çürümüş ekmek yığınları var. Yani orada su ihtiyacı varken oraya ekmek götürdük. Yardım için çırpınan bir milletimiz varken bu işi koordine edebilecek bir devletimiz yoktu. Şimdi bu tarz işleri koordine edebilecek hem devletimiz, hem de yardıma koşan aziz bir milletimiz var. Sunulacak eğitimlerin hepimize katkı sunmasını diliyorum” ifadesini kullandı.





22 MAHALLEDE 895 VATANDAŞA EĞİTİM

AFAD İl Müdürü Koçan ise, “İl Müdürlüğümüz, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde bu proje hayata geçirilmiştir. Projenin birinci aşamasında toplamda 22 mahallede 895 mahalle sakinine eğitim verildi. Bu aşamada ise Darıca’daki katılımcılarımızla birlikte eğitimlerimiz yapılıp, mahallelerdeki tehlikelerin tespiti gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.





HEDEF AFET BİLİNCİ KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK

Projenin genel hedefi; toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak. Bu kapsamda mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildi. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili konu başlıkları uygulamalı olarak anlatıldı.





300 KİŞİYLE TEHLİKE ANALİZİ YAPILDI

Alanında uzman konukların sunum yaptığı eğitim semineri 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Bu bağlamda AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Sebahattin Yaşa, ‘‘Afet Farkındalık ve KBRN Eğitimi’’ verdi. Afet Zararlarının Azaltılması ve Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi konusunda teorik eğitim veren Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan ise sunumunun ardından yaklaşık 300 mahalle gönüllüsü ile sahaya çıkarak Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi uygulaması gerçekleştirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde evlerin dış cephelerini inceleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde yapıların yapısal bozukluklarını tespit etti.





GÖRDÜKLERİ RİSKLERİ ANALİZ ETTİLER

Binaların dış cephelerinde bulunan ve olası deprem esnasında düşüp zarar verebilecek parçaların binadan azaltılması ve indirilmesi noktasında bilinçlenen mahalle gönüllüleri, sahada verilen eğitim ile binalarda gördükleri riskleri analiz etme imkânı da buldu. Depreme karşı yapısal risklerin azaltılması noktasında gördükleri eksiklikleri not alan katılımcılar, Güvenli Yaşam Odası’nda ise eşya sabitleme ile ilgili uygulamalı eğitimler aldı.





GÜVENLİ YAŞAM ODASINDA UYGULAMA

Büyükşehir Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim projesinde Güvenli Yaşam Odası’nı tanıttı. Katılımcılar, ilgili eğitmen tarafından eşya sabitlemeye yönelik hazırlanan Güvenli Yaşam Odası ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda bilinçlendirildi. Bu kapsamda AFAD gönüllüsü vatandaşlar, Güvenli Yaşam Odası’nda eşyaların nasıl duvarlara monte edildiğini öğrenmiş oldu.





ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ARANDI

Eğitimin ikinci ve son gününde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri tarafından İlk yardım ve uygulamalı yangın eğitimi verildi. Program sonunda gerçekleştirilen son oturum ile çözüm önerileri ve yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulundu. Eğitim sertifika ve hediye takdimi ile sona erdi.





“ETKİLEYİCİ BİR EĞİTİM OLDU”

Eğitime katılanlar ise böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Darıca’da sağlık personeli olarak çalışan İsmail Okar, ”Kocaeli AFAD gönüllüsüyüm. AFAD İl Müdürlüğümüze, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza ve Kocaeli Üniversitemize katmış olduğu sunumlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli, çok vasıflı etkileyici bir eğitim oldu. Saha çalışmaları yapıldı. Kocaeli’de bulunan belediyelerin de bu tür organizasyonları yapması bilinçli bir toplumun önünü açacaktır. Ben bir AFAD gönüllüsü olarak Kocaeli’de ikamet eden tüm vatandaşlarımızın Kocaeli AFAD gönüllüsü olarak toplumsal içerikli farklı eğitimler almasını tavsiye ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.





“ÇOK MEMNUN KALDIM"

Darıca’da bir kamu kurumunda çalıştığını belirten Songül Durak ise, “Eğitim çok iyi geçti, başarılı sunumlar yapıldı. Çok memnun kaldık, bilgilerimizi aktardık. Çevre araştırmasından çok memnun kaldım. Yapıların bozukluklarını tespit edip, görüşmelerimizi aktardık. Gerçekten çok güzel ve verimli bir çalışmaydı. AFAD ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin katılması gereken bir eğitim projesi. Her zaman da bu projenin destekçisi olacağım. Toplum olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmemiz lazım. Gönüllüsü olarak bu projede çalışmak isterim” dedi. Songül Şahin isimli gönüllü ise, “İyi ki bu eğitime katılmışım. Çok şey öğrendim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.