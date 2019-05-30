Darıca Bayrama Hazır

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Bayram öncesi Darıca Belediyesi'nin tüm hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Bıyık, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi adına bayram boyunca ekipler tarafından kontrol ve denetimler yapılacağını belirtti.

RAMAZAN PAYLAŞMAKTIR

Başkan Bıyık, ramazan ayı boyunca Darıca’da birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadıklarını söylerken, öncelikle Kadir Gecesi’ne ardından da tüm güzellikleriyle birlikte Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Ramazan ayı boyunca özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik, onların sorun ve sıkıntılarına çare olmaya gayret ettik, her akşam evlere 1500 kişilik sıcak yemek göndererek, ramazan ayını huzur içinde geçirmeleri için gayret ettik, ramazan ayının tüm güzelliklerini hep birlikte yaşadık. Ramazan Bayramı ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olsun, dünyadaki tüm mazlumlar için kurtuluşa vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu ile tüm halkımızın ve Müslüman Aleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, huzur ve mutluluklar dilerim.”

BAYRAMLAŞMA İLK GÜN ÇINARALTI MEYDANI’NDA

Başkan Bıyık, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi adına belediye olarak bayram hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Bıyık, ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm camilerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını, fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında aralıksız bir şekilde denetimlerin sürdüğünü, ayrıca bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini söyleyerek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Darıca ilçesinde bayramlaşma programı bayramın ilk günü yapılacak saat 10:00’da Darıca Çınaraltı’nda yapılacak, arefe günü ise ilçedeki şehitlikler ziyaret edilecek.

MEZARLIKLARA ARAÇ KALDIRILACAK