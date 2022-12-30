DARICA BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU 72 ARAÇ İLE GÜÇLENDİRDİ

Belediye kaynaklarını tasarruf tedbirleri kapsamında daha verimli kullanmak için kiralama yerine satın alma yöntemine geçen Darıca Belediyesi, 72 araç satın alarak araç filosunu güçlendirdi. Geleceğe daha sağlam baktıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, sözde değil özde tasarruf yaptıklarını söyledi.

Göreve geldiği günden beri tasarruf tedbirleri kapsamında belediye kaynaklarını daha verimli ve etkili kullanmak için örnek projeler geliştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, araç kiralama yerine satın alma yöntemiyle de örnek oluyor. 30 yeni araç daha satın alarak araç filosunu güçlendiren Darıca Belediyesi, satın alınan toplam 72 araç için hizmete alma töreni düzenledi. Darıca’nın öz kaynaklarıyla belediyenin filosuna katılan 72 aracın teslim alındığı törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av. Ufuk Acay, belediye meclis üyeleri, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Darıcalı katılım sağladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, şunları dile getirdi; “Hizmet aracı alımında ilk olarak temizlik araçlarını alarak başladık. Araçlarımızı kredi kullanmadan almıştık. Bu kente hizmet edecek araçları Darıca’nın filosuna kattık. Yaklaşık 56 milyon liralık bir yatırım yapmış olduk. Bu kente bu araçlar en az 15 yıl hizmet edecek. 26 ay içerisinde bu araçların finansını sağlamış olacağız. Teknik ekibimize bu noktada teşekkür ediyorum.”

SÖZDE DEĞİL ÖZDE TASARRUF YAPTIK

Bazıları gibi ucuz siyaset değil icraat yaptıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Yeni aldığımız araçlarla birlikte toplam 72 aracı belediyemize kazandırdık. 12 adet çöp kamyonu, 6 adet hidromek JCB, 2 adet otobüs, 1 adet çöp taksi, 1 adet traktör, 3 adet yol süpürme aracı, 3 adet arazöz, 24 adet hafif ticari binek, 5 adet kamyon, 15 adet kamyonet alarak filomuzu güçlendirdik. 3 tuzlama aracı aldık, 6 JCB’ye kar küreme aparatı taktık. Kışa da hazırız. Bazıları gibi balık yemektense sahada ekibimizle çalıştık. Bu dönemde kışla mücadelede çalışacağız. Darıca'nın parasını çarçur etmeden, kentin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sözde değil özde tasarruf yapıyoruz. Araç alımlarıyla yaptığımız tasarrufları vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıtıyoruz. Yeni yüzyılda Darıca’yı marka şehir yapmak istiyoruz. Darıca'da büyükşehir ve hükümetin destekleriyle kentin yarınları için mücadele ediyoruz. Ben değil biz olduğumuz zaman daha güçlü olduğumuzun farkındayız. Hedefimiz Darıca Belediyesi’nde artık kiralama ihalesi olmaması. Araçlar kentimize hayırlı olsun” dedi.

BELEDİYE ARAÇ PARKINI GÜÇLENDİRDİ”

Daha sonra konuşma yapan ve Darıca Belediyesi’ni tebrik eden Kaymakam Yüksel Kara, "Belediyemiz araç parkını güçlendirdi. Bu araçların alımını anlamlı kılan, 2 senelik kiralama bedeliyle araçların tamamı alındı. Ben bu çalışma için belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Belediye binamız ve kaymakamlık binamızın ihale aşamasına geldi. Bunun müjdesini vermek istiyorum. En kısa zamanda ihalesi yapılıp yapımına başlanacak ve kentin hizmetinde olacak. Araçlar kazasız belasız kullanmak nasip olsun” dedi.

DARICA’DA HARİKA İŞLER OLUYOR

Darıca’da çok güzel işler yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da yaptığıı konuşmada "Darıca'da harika işler oluyor. Buna kalben söylüyorum ve tarihe not olarak düşelim. Bütün Kocaeli'nde ve Türkiye'de çok güzel işler oluyor. Dün akşam televizyonu açtık EYT sorunu ortadan kalktı. Bir önceki gün yine televizyonu açtık doğalgaz kaynağı bulduk. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Bizler marka şehirler olarak, buna hazırız ve bunun farkındayız. Hizmetleri personelimiz büyük senkronizasyonla gayretle hayata geçiriyor. Yeni araçlar hizmet edenleri daha da şevklendirir. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Başkanımıza ve ekibine bu güzel yatırım ve emekleri için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

BU VATANA BORCUMUZ VAR

Törende son olarak konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Yılmaz, “Muzaffer Bıyık başkanımızın, Darıca halkı için attığı güzel adımda bir aradayız. Bu araçlar Darıca’ya hayırlı olsun. Dünden bugüne hakkın ve halkın rızasını kazanmak AK Parti siyasetinin temel amacı oldu. Cumhurbaşkanımızın şahsında onun vermiş olduğu mücadelede 20 yıldır el ele gönül gönüle vererek, 80 yıldır çalınmış olan zamanımızı telafi etmek için gayret gösteriyoruz. Bu vatana borcumuz var. Bu anlayışla yapılan hizmetler artarak devam ediyor. Yeni imkanlar üreterek devam edeceğiz. Yeniden büyük Türkiye için çabalamak hepimizin borcu. Kucağımızı herkese açarak, Türkiye'nin yeni yüzyılında daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Değerli başkanımızı tebrik ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından edilen dualarla araçların kurdelesi kesildi. Daha sonra Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol yeni araçlarla konvoy eşliğinde kısa bir şehir turu attılar.