Darıca Farabi Hastanesine Yeni Kameralar

İlçemizde faaliyet gösteren Darıca Farabi Devlet Hastanesi her yönüyle yenilikçi bir hastane olmaya devam ediyor. Genel olarak hastanelerde ziyaretçileri kontrol etmek çok fazla mümkün olmadığı için bu olayları önlemenin en iyi yolu olarak kamera güvenlik sistemleri görülmektedir. Hastanemizde hem hasta güvenliği hem çalışan personelimizin güvenliği sağlamak için hastanemiz kameralarla donatılmıştır. Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne 217 adet kamera ve 5 adet mobese ile yenilenerek hastane içi tüm birim ve servisleri güvenlik açısında izlemek mümkün olmaktadır.

Yapılan yenilikler hakkında açıklama da bulunana Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yöneticisi Op.Dr. Hikmet YAŞAR “ Hastanemizin hasta ve çalışan güvenliğini sürekli ön planda tutarak hizmet vermek istediklerini iletti. Hastanemizin geniş bir kamera ağıyla donatılmasıyla beraber; hastanelerde meydana gelecek hırsızlık olaylarını engelleyici bir etki gösterdiği, yaşanan olaylardan sonra zanlıların yakalanmasında, hastane personelimize uygulanan istenmeyen şiddet olayları gerçekleştiği zaman bunları kayıt altına alınarak daha sonra güvenlik güçlerine ve adli birimlere iletilmektedir. Hastanemiz kamera kayıtlarını 90 (Doksan) gün süresince kayıtlı olduğu ve bu kayıtlara gerek duyulduğu zaman derhal ulaşılıp resmi yazışmalar ile de adli mercilere de iletilmektedir. Sayın Op.Dr. Hikmet YAŞAR 01.08.1998 tarihli 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği madde 21. Maddesinde geçen; ‘’Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir’’ maddesine mutlak suretle özen gösterilip tüm çalışmalar bu yönde sürmekte ve gelen hastalarımız kendilerini güvenli bir ortamda hissederek sağlık hizmetleri almaktadırlar.” dedi.