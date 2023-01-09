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Darıca Zübeyde Hanım Caddesi sil baştan

Büyükşehir, Darıca Bayramoğlu’nda yoğun olarak kullanılan Zübeyde Hanım Caddesi’nde yenileme çalışması başlattı

Darıca Zübeyde Hanım Caddesi sil baştan

09 Ocak 2023 Pazartesi 20:02

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmaları ile kentin her bölgesini güzelleştiriyor. Şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında ulaşımın daha sağlıklı yürümesi için üstyapı çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, 2023 yılı yol bakım onarım ve yapım çalışması kapsamında Darıca Zübeyde Hanım Caddesi’ni de yenileyecek.


TRİMER KAZISI TAMAM

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğal nedenlerden dolayı konforunu kaybeden Zübeyde Hanım Caddesi’ni yenileyecek. Bayramoğlu Mahallesi’nin önemli noktalarından biri olan 400 metrelik caddede Büyükşehir ekipleri trimer kazı çalışmasını tamamladı. Ekipler iş dâhilinde, yağışlar sırasında biriken suların kolay deşarj edilmesi amacıyla caddeye 700 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeyecek.


BİN 500 TON ASFALT SERİLECEK

Asfalt serim çalışmaları öncesinde ise ilk olarak PMT yol dolgu malzemesi serme çalışmaları başlayacak. Bu kapsamda zemine bin 920 ton PMT malzeme serilecek. Büyükşehir ekipleri ardından 900 ton binder ve 600 ton aşınma olmak üzere toplam bin 500 ton asfalt serimi ile caddenin konfor ve güvenliğini sağlayacak. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri, hizmetlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


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