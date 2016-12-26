Darıca'da alt ve üst yapı çalışmaları

Belediyeden yapılan açıklamada, İSU, SEDAŞ ve PALGAZ'ın sürdürdüğü altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, telefon hattı ve doğalgaz yenileme çalışmalarında toplamda 508 sokakta, 25 kilometrelik alanda yapılan kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeniden yapıldığı belirtildi.

Özellikle son yıllarda hem maliyetinin daha düşük olması hem yerli sermaye olması hem de daha dayanıklı olması sebebiyle tercih edilen parke yol çalışmaları yıl içerisinde de devam ettiği kaydedilen açıklamada, şöyle dendi:

"Bu çerçevede başta Bayramoğlu, Kazım Karabekir, Cami, Sırasöğütler, Abdi İpekçi ve Fevzi Çakmak mahalleleri ile ilçenin bütün mahallelerinde toplamda 310 bin metrekare parke yol, Bayramoğlu, Cami, Piri Reis, Abdi İpekçi, Osmangazi ve Bağlarbaşı mahalleleri başta olmak üzere değişik alanlarda 48 bin metrekare asfalt serimi ve 130 bin metrekare asfalt yama çalışması yapıldı."

Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yanı sıra İSU'nun da bu yıl içerisinde ilçede önemli yatırımları hayata geçirdiği belirtilen açıklamada, "İlçenin değişik sokak ve caddelerinde 8 kilometre içme suyu, 5 kilometre kanalizasyon ve 2 kilometre yağmur suyu hattı yenilendi. Özellikle Abdi İpekçi Mahallesi'nde yıllardır önemli bir sorun teşkil eden kanalizasyon, içme suyu ve yağmur hatları baştan sona yenilerek önemli bir sorun giderilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.