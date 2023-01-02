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Darıca'da bin 572 çift dünya evine girdi

Darıca Belediyesi, 2022 yılında evlilik işlemleri için başvuran bin 572 çiftin nikahını kıydı.

Darıca'da bin 572 çift dünya evine girdi

02 Ocak 2023 Pazartesi 12:59

Darıca Belediyesi’nin verilerine göre, 2022 yılı içerisinde 215’i yabancı evlilik olmak üzere ilçede toplam bin 572 çifte nikah kıyıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da bulunuyor. Mutlu bir yuva kurmak için Darıca Belediyesi’ne başvuran çiftleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Muzaffer Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yanlarında oldu. 


İHA
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