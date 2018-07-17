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Darıca'da Bolulular Bülent Serttaş'la Coştu

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültüler Kaynaşmasında sahne alan Bolulular Derneği ünlü türkücü Bülent Serttaş’ı Darıcalılarla buluştururken, halk oyunları gösterileri ve yemekleri ile unutulmaz bir gece yaşattılar.

17 Temmuz 2018 Salı 15:07

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Bolu dernek yönetimi program öncesinde protokolü Bolu yöresi yemekleriyle ağırlarken, Bolu Yöresi Halk Oyunları Ekibinin gösterileriyle başlayan geceye Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Bolu Taşkesti Belediye Başkanı Efrail Özdemir, Gebze Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan’ın yanı sıra Bolu hemşeri dernek başkanları ve bölge protokolü katıldı. 
Bolulular Gecesi’nde açılış konuşmasını yapan Bolulular Dernek Başkanı Mehmet Karakuz herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında “Köroğlu’nun torunları Bolulu hemşerilerim, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, 10 yıldır bu önemli organizasyonu düzenleyerek kültürlerin kaynaşmasına vesile olan  ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hemşerimiz Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

KÖROĞLU’NUN DİYARI BOLU

Bolulu hemşerilerinin alkışları arasında sahneye çıkarak bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise programa katılan herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında Bolu ilinin güzelliklerine vurgu yaptı. Başkan Karabacak, “Bugün burada Köroğlu’nun torunlarını ağırlıyoruz, binlerce yıldır bir çok uygarlıkların filizlenip boy attığı, Batı Karadeniz’in göz bebeği, doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı, toprağın yeşile, insanın yemeğe doğduğu yerdir memleketimiz Bolu. Yeşili ve mavisi ile bütün güzellikleri içinde barındıran, Abant Gölü, Bolu Çikolatası, Çam Balı, Kartalkaya Kayak Merkezi, yaylaları ve saymakla bitmez birçok coğrafi güzelliği bünyesinde barındıran Bolumuzun güzel insanları gecemize hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde sürdürdüğümüz etkinliğimizde bu akşam memleketimiz Boludayız. Darıca sahilimizde her akşam farklı bir ilin güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum, bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” diyerek konuşmasını tamamladı. 

HASAN AYDOĞAN VEDA ETTİ

Konuşmaların ardından Başkan Karabacak protokol üyelerine birer plaket takdim ederken, yaklaşık 5 yıldır Darıca’da görev yapan ve Van’a tayini çıkan Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan’a Darıca halkı adına ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek kendisine bir plaket takdim etti.



Folklör gösterileri ve yerel sanatçılarla devam eden programın finalinde sahne alan ülkemizin sevilen seslerinden Bülent Serttaş, söylediği türkülerle Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşatırken sahne performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konserin sonunda Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Başkan Karabacak, Bülent Serttaş’a teşekkür ederek, bir plaket takdim ettiler.

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Anahtar Kelimeler
BoluBülent SerttaşDarica
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