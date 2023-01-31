Darıca’da Şubat Ayı Dopdolu

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri yayınlandı. Söyleşiden tiyatroya, konserden seminere kadar birçok etkinlik Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi

yayınlandı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler Darıcalılara

keyifli anlar yaşatacak.





ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK

Kültür sanat etkinliklerinde özellikle çocuklar tiyatroya adeta doyacaklar. Karne şenliğinin devam

ettiği etkinliklerle birlikte çocuklara yönelik gösterilerin yer aldığı Şubat ayı etkinlik takviminde Çizgi

Kukla, Ağustos Böceği ve Karınca, Susam Sokağı, Hayvanlar Yalana Karşılar gibi çocuk tiyatroları

çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.





NİHAT HATİPOĞLU İLE KANDİL ÖZEL

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında

ayrıca yetişkin tiyatrolarının da sahneleneceği Şubat ayı etkinlik takvimi sanatseverleri buluşturacak.

Tiyatrodan sağlığa, konserden söyleşiye kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Darıca

Belediyesi, Miraç Kandili Özel programında da sevilen isim Nihat Hatipoğlu’nu Darıcalılarla

buluşturacak. 16 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da gerçekleşecek kandil programına vatandaşların