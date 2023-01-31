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Darıca’da Şubat Ayı Dopdolu

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri yayınlandı. Söyleşiden tiyatroya, konserden seminere kadar birçok etkinlik Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak.

Darıca'da Şubat Ayı Dopdolu

31 Ocak 2023 Salı 13:22

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi
yayınlandı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler Darıcalılara
keyifli anlar yaşatacak.

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK
Kültür sanat etkinliklerinde özellikle çocuklar tiyatroya adeta doyacaklar. Karne şenliğinin devam
ettiği etkinliklerle birlikte çocuklara yönelik gösterilerin yer aldığı Şubat ayı etkinlik takviminde Çizgi
Kukla, Ağustos Böceği ve Karınca, Susam Sokağı, Hayvanlar Yalana Karşılar gibi çocuk tiyatroları
çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

NİHAT HATİPOĞLU İLE KANDİL ÖZEL
Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında
ayrıca yetişkin tiyatrolarının da sahneleneceği Şubat ayı etkinlik takvimi sanatseverleri buluşturacak.
Tiyatrodan sağlığa, konserden söyleşiye kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Darıca
Belediyesi, Miraç Kandili Özel programında da sevilen isim Nihat Hatipoğlu’nu Darıcalılarla
buluşturacak. 16 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da gerçekleşecek kandil programına vatandaşların
ilgisinin de yoğun olması bekleniyor.
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