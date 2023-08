Darıcalı kadınların el emeği gelire dönüşüyor

Darıcalı kadınların el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmesi ve aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla Darıca Kapalı Pazar Alanında KİGEM El Emeği Ürünleri Mağazası açıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın kadınlara söz verdiği mağazada kursiyerler ürettikleri eserleri satarak gelir sahibi olacaklar. Darıca’nın bütün mahallelerinde bulunan Kişisel Gelişim Merkezleri’nde (KİGEM) açılan kurslara katılan kadınlar biçki, dikiş, nakış gibi el beceri kursları sonrası elde ettikleri becerilerinin ardından ürettikleri ürünleri KİGEM El Emeği Ürünleri Mağazası’nda satarak aile ekonomilerine katkı sunabilecekler. Mağaza görkemli bir törenle hizmete girerken açılış törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık ile birlikte AK Parti Darıca İlçe başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve çok sayıda kursiyer katıldı.

HAYALİNİ KURDUĞUMUZ MAĞAZAYI AÇTIK





Açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınlara verdikleri sözü yerine getirdikleri için mutlu olduğunu ifade ederek “Darıca’mızda yıllardır hayalini kurduğumuz, planladığımız bir mağazayı kadınlarımızın hizmetine açtığımız için mutluyuz. Yıllardır Üreterek ekonomiye kazandırdığımız bir atölyenin bugün bir ticarete dönüşmesi ve ekonomiyle buluşması gerçekleşiyor. Ev halkının ve hane halkının ekonomisine bir nebze de olsa fayda sağlaması amacıyla geliştirdiğimiz bir proje. Mutlu kadın mutlu aile anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu mağaza da bu anlayışın bir sonucu” dedi.







3 BİNE YAKIN EL EMEĞİ ÜRÜN SERGİLENECEK

Darıcalı kadınların yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, şöyle devam etti: “250 metrekarelik bir alanda açtığımız bu mağaza seçim beyannamemizde de olan bir projeydi. Mahallelerimizde bulunan 20 farklı kursta 15 farklı kategoride yaklaşık 2 bin kursiyerimizin ürettiği 3 bine yakın el emeği ürün mağazamızda sergilenecek. Bir barkod sistemi geliştirdik. Kadınlarımız ürettikleri ürünleri bize teslim edecekler. Satacakları ürünün fiyatını da kendileri belirleyecek. Üretilen mal burada satıldığı an hanımefendinin hesabına gidecek. Belediye olarak herhangi bir komisyon ücreti almayacağız. Üç kuruş kar elde edelim düşüncemiz asla olmayacak. El emeği gözeten kadınların sırtından para kazanmak bizim düşüncemizde yok. Kadınlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.



KADINI HER ALANDA ÜRETKEN HALE GETİRECEĞİZ







AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da yaptığı konuşmada kadınlara değer veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek “Çok önemli bir çalışma. Bir hayalimiz daha gerçek oluyor. AK Parti iktidara geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği şey şuydu. Kadınlarımızı toplumun her alanında üretken hale getireceğiz. Başta siyaset olmak üzere toplumun her alanında kadın emeği, bilgisi Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak dedik ve o yolda çalışmaya başladık. Ben çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza. Kadınlarımızı önemsediğiniz için, kadınlarımızın emeğini kıymetlendirdiğiniz için. Burası çok güzel olmuş. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İLK ALIŞVERİŞ BAŞKAN BIYIK’TAN