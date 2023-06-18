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Darıcalı Minikler Bu Yaz Çok Eğleniyor

Darıca Belediyesi, eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için bu yıl yine “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği düzenliyor. Her mahallede sahnelenen çocuk tiyatrosu ve çeşitli gösteriler ile Darıcalılar eğlenceli bir yaz geçirirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da minikleri yalnız bırakmadı.

Darıcalı Minikler Bu Yaz Çok Eğleniyor

18 Haziran 2023 Pazar 17:25

Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket eden ve eğlenceyi mahallelerde vatandaşların ayağına götüren Darıca Belediyesi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliklerini bu yıl yeniden düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahneleniyor. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile Darıcalıların çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor.

BAŞKAN BIYIK ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Eğlencenin herkesin hakkı olduğunu ve “Mahallemde Şenlik Var” adı altında her mahalleyi ziyaret edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olacağız ve çocuklarımızla buluşacağız. Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

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