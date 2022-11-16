Darıcalı minikler madalyaları topladı

Spor alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve yetiştirdiği genç sporcularla örnek olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Bursa ve Kocaeli’nde gerçekleşen iki ayrı şampiyonada 59 derece elde ederek büyük bir başarı yakaladı.

Spor şehri Darıca anlayışıyla örnek projeler gerçekleştiren Darıca Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımların meyvesini genç sporcuların başarılarıyla toplamaya devam ediyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Bursa ve Kocaeli’nde gerçekleşen iki ayrı karate şampiyonada 59 derece elde ederek büyük bir başarı yakaladı.

MİNİK SPORCULAR BAŞARIYA DOYMUYOR

Bünyesinde karate branşında olimpiyat ikincisi de çıkararak tarihe geçen Darıca Belediyesi, geleceğin karatecilerini de yetiştirmeye devam ediyor. Bursa’da gerçekleşen Minikler ve Yıldızlar Karate Ligi 3. Etabı’na 21 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 7 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere toplam 17 derece elde etti. Ayrıca Kocaeli’nde gerçekleşen Kocaeli Karate Gelişim Ligi ikinci ayağında ise Darıcalı sporcular 20 birincilik, 7 ikincilik ve 15 üçüncülük elde etti. İki ayrı şampiyonada toplamda 59 derece kazanan Darıcalı sporcular madalyaları toplayarak dikkat çekti.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek “Darıca Belediyesi olarak 13 farklı branşta geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. 50’si milli olmak üzere 1200 lisanslı sporcumuzla Türk sporunun gelişmesi için çalışıyoruz. Karate branşında Darıca artık bir marka haline geldi. Kulübümüzün bünyesinden yeni Eray Şamdan’lar çıkacağına inanıyoruz. Genç kardeşlerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Her zaman yanlarında olmaya ve en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.







