Darıca’yı Hep Birlikte Spor Şehri Yapacağız

İlçenin sporda marka şehir olması için yeni spor kompleksleri inşa eden ve farklı branşlara destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kentteki spor kulüplerini de ziyaret ederek istişarelerde bulunuyor. Spora her zaman destek olacaklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, spor şehri Darıca için kurumlarla işbirliğine de önem verdiklerini söyledi.

Spor şehri Darıca anlayışıyla ilçenin birçok noktasında yeni spor salonları ve spor kompleksleri inşa eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yüzmeden, salon sporlarına, atletizmden su sporlarına kadar her alana destek olmaya özen gösteriyor.

SPOR KULÜPLERİNE DESTEK ZİYARETİ

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde 10’un üzerinde branşta binlerce gence lisanslı spor yapma imkanı sunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aynı zamanda ilçede bulunan farklı spor kulüplerini de zaman zaman ziyaret ederek istişarelerde bulunuyor. Önceki gece Darıca Birlik Spor’un Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nde antrenmanını ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, hafta sonu da kısa bir süre önce kurulan Darıca Basketbol Kulübü’nü ziyaret ederek kulüp yönetimi ve sporcularla sohbet etti.

İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a ziyaretlerde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de eşlik ederken ilçedeki spor kulüpleri ile işbirliğinin üzerinde duruldu. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak ilçedeki amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, dayanışma ve işbirliği içerisinde el birliği ile Darıca’yı spor şehri yapmak istediklerini söyledi.