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Deprem bölgesine odun ve un yardımı yaptılar

Gölcük'te yaşayan hayırseverler tarafından Hatay'a odun ve un gönderildi.

Deprem bölgesine odun ve un yardımı yaptılar

20 Şubat 2023 Pazartesi 12:06

  Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından tırlar dolusu yardımı afet bölgesine gönderen Gölcük halkı, son olarak depremzedelerin ısınmasına katkı sunmak için bölgeye yakacak odun gönderdi. Gölcük Halıdere’de yaşayan yardımseverler tarafından hazırlanan odun dolu kamyonun da içinde olduğu 4 araç Hatay’ın Defne ilçesine ulaştı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından karşılanan araçlardaki yardımlar Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 1 tır dolusu un ise çok sayıda depremzedenin yaşadığı ve çadır kentlerin de bulunduğu, Yayladağı Belediyesi tarafından 9 tandırda ekmeklerin yapılarak dağıtıldığı Yayladağı’na ulaştı.  
 


İHA
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