banner885
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Depremzedelerin içini ısıtabilmek için çalışıyorlar

- Öğrenci ve öğretmenler, depremzedelere soba yapmak için seferber oldu

Depremzedelerin içini ısıtabilmek için çalışıyorlar

19 Şubat 2023 Pazar 14:25

Dilovası ilçesinde bir lisenin öğrencileri ve öğretmenleri, deprem bölgesindeki vatandaşlar için soba üretiyor.   
  Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren depremlerin ardından yaraların sarılabilmesi için Türkiye seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar ulaştırılırken, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de yüzyılın felaketinin ardından bölge insanına yardım edebilmek için harekete geçti. Öğrenci ve öğretmenler, soğuk günlerde depremzedelerin içlerini ısıtabilmek için soba üretimi gerçekleştiriyor. 
   
  "Herkes elini taşın altına koydu" 
  Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Mustafa Özarslan, "Biz depremin olduğu gün hava soğuk olduğundan dolayı müdürümüz Levent Can ile beraber soba yapabilmek için bir karar aldık. Hemen çalışmalara başladık. Çok şükür herkes elini taşın altına koydu. Şu anda 90 tane sobamız yapım aşamasında. Allah nasip ederse pazartesi, salı gününe yetiştirmek üzereyiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bu günleri bizlere bir daha yaşattırmasın" dedi. 
  Dilovası Belediyesi personeli Murat Oğur ise, "Depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, geride kalanlara geçmiş olsun. Bizler burada depremzedelere yardım edebilmek için soba üretiyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın" diye konuştu. 
  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depremzede çocuklar için oyun parkı yapılıyor Depremzede çocuklar için oyun parkı yapılıyor
Derince'den depremzedelere 132 tır yardım malzemesi gönderildi Derince'den depremzedelere 132 tır yardım malzemesi...
İMH Gebze’de deprem seferbirliği İMH Gebze’de deprem seferbirliği
Binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu Binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep...
Aracının içinde intihar etti Aracının içinde intihar etti
Kumar oynarken suçüstü yakalandılar Kumar oynarken suçüstü yakalandılar
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Depremzede çocuklar için oyun parkı yapılıyor
Hatay Defne’de kurulan çadır kentin güvenliğini sağlamak için çit yapımı sürdürülürken bir yandan...

Haberi Oku