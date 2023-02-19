Depremzedelerin içini ısıtabilmek için çalışıyorlar

- Öğrenci ve öğretmenler, depremzedelere soba yapmak için seferber oldu

Dilovası ilçesinde bir lisenin öğrencileri ve öğretmenleri, deprem bölgesindeki vatandaşlar için soba üretiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren depremlerin ardından yaraların sarılabilmesi için Türkiye seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar ulaştırılırken, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de yüzyılın felaketinin ardından bölge insanına yardım edebilmek için harekete geçti. Öğrenci ve öğretmenler, soğuk günlerde depremzedelerin içlerini ısıtabilmek için soba üretimi gerçekleştiriyor.

"Herkes elini taşın altına koydu"

Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Mustafa Özarslan, "Biz depremin olduğu gün hava soğuk olduğundan dolayı müdürümüz Levent Can ile beraber soba yapabilmek için bir karar aldık. Hemen çalışmalara başladık. Çok şükür herkes elini taşın altına koydu. Şu anda 90 tane sobamız yapım aşamasında. Allah nasip ederse pazartesi, salı gününe yetiştirmek üzereyiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bu günleri bizlere bir daha yaşattırmasın" dedi.

Dilovası Belediyesi personeli Murat Oğur ise, "Depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, geride kalanlara geçmiş olsun. Bizler burada depremzedelere yardım edebilmek için soba üretiyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

İHA