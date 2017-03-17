DEV MAKİNE TÜNELE KONULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı ile teknolojik yatırımda öncü kurumu olan İSU Genel Müdürlüğü, Gebze Eskihisar ile Darıca’nın alt kısımlarındaki yerleşim alanlarının atık sularını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak için inşaatını sürdürdüğü sahil kolektör hattı ve tünel inşaatı projesi için kullanacağı dev kazıyıcı makinesini tünele indirdi. Montaj çalışmaları süren tünel kazıyıcı ile toplam 2,7 km uzunluğunda tünel inşa edilecek.

35 MİLYON TL YATIRIM BEDELİ

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezi’ni Karamürsel’den Gebze Eskihisar’a kadar atıksu kolektör hatları ve arıtma tesisleri ile kanalizasyon suları ve çamurdan arındırdı. Geçtiğimiz yıllarda Darıca Bayramoğlu ile arıtma tesisi arasında kolektör hattı inşa ederek işletmeye alan İSU, Gebze Eskihisar ile Darıca’nın sahil kısımlarının atık sularını da Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak için 35 milyon lira yatırım bedeli ile hazırladığı projenin inşaat çalışmalarını program çerçevesinde sürdürüyor.

MONTAJ ÇALIŞMALARI





Bölgenin atıksuları deniz kotunda olmasından dolayı proje kapsamında toplam 2,7 km uzunluğunda tünel yapılacak. Bunun için de dev tünel açma makinesi olan TBM kullanılacak. Kurum tarihinde ilk defa yapılacak tünel için dev tünel kazıyıcı iş makinesi TBM tünelin girişi olan eksi 13 metre kotuna indirildi. Montaj çalışmaları süren tünel kazıyıcı yakın zamanda tünel açma çalışmalarına başlanacak.

ATIKSU ARITMA ORANI YÜZDE 100’E ÇIKACAK





İSU’nun su ve kanalizasyon idareleri için de süper ligin lideri durumunda olduğunu ifade eden Genel Müdür İlhan Bayram, projede hem tünel yapılması hem de iş makinesi olan TBM kullanılması yönüyle kurum tarihinde bir ilk olduğunu aktardı. Dev tünel makinesinin önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağını anlatan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, “Göz bebeğimiz olarak baktığımız İzmit Körfezi’nin atık sulardan arındırılması için son aşama olan projede, Kurum olarak ilk defa atık sular için tünel yapacağımız için tünel kazıyıcı olan TBM makinesi kullanacağız. Dev makinenin kullanılması ile projeyi 2018 yılının ortalarında tamamlayacağız. Sahil kolektör hattının devreye alınmasıyla İzmit Körfezi kanalizasyon kolektör hatları ile kuşaklanarak atık suların girişi engellenecek. Böylelikle atık su arıtma oranımızı da yüzde 100 seviyesine yükselterek ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.