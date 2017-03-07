İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovalı Gençlerin Başarısı !

Dilovası'nda inşaat kalıbı tahtasından yaptıkları masa tenisinde antrenman yaparak dereceler elde eden 14 yaşındaki Muhammet Çilek ile 10 yaşındaki Mustafa Çilek'e kaymakam yeni bir masa, raketler ve eşofman hediye etti

Dilovalı Gençlerin Başarısı !

07 Mart 2017 Salı 11:14


Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Çilek ile Hacı Seyit Taşan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Çilek, okullarının masa tenisi takımlarında yer aldı. İki kardeş okullarındaki çalışmalarını pekiştirmek için evlerinin bahçesine masa tenisi yapmaya karar verdi. Kardeşler tahtalardan ayaklar, inşaat kalıbı tahtalarından ise, masayı yaparken, masanın iki yanına koydukları tahtalara ise ip çekerek fileyi oluşturdu. Dilovası'nda okullar arasında yapılan turnuvada Muhammet Çilek takımı ve kendisi birinci olurken, ilk defa bir turnuvaya katılan Mustafa Çilek birinci olurken, takımı ise 4'üncü oldu.

 

EŞOFMAN VE RAKET HEDİYE EDİLDİ

Dilovası Kaymakamı Asım Alkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Muhammet ve Mustafa Çilek kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, yeni bir masa, eşofman ve raket hediye etti. Kardeşler, bahçelerinde oluşturacakları yeni bir alanda ise yeni masalarını kuracaklarını söyledi. Muhammet Çilek, "Masalarımız az olduğu için antrenmanı devam ettirmemiz gerekiyordu. Kardeşimle biraz uğraştık. 3 kalıptan masayı yaparak böyle güzel bir eseri yaptık. Müsabakalara gittik ben birincilik aldım, takım olarak da birinci olduk. Kardeşim ilk defa katıldığı şampiyonada birinci, takım olarak 4'üncü oldu" dedi. Kaymakam Asım Alkan kardeşleri kutladıktan sonra yaptıkları masada kardeşlerle masa tenisi oynadı.

Kaynak Kocaeli Gazetesi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuGençlerMustafa çelikMuhammet çelik
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ÇAYIROVA'da TRAFİK KAZASI ! ÇAYIROVA'da TRAFİK KAZASI !
Köşker'den Haftasonu Mesaisi Köşker'den Haftasonu Mesaisi
Çiler Yeşilay Haftasına Dikkat Çekti! Çiler Yeşilay Haftasına Dikkat Çekti!
KO-MEK’e sürpriz ziyaret KO-MEK’e sürpriz ziyaret
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Yeşilay'ın 20. Yılını Kutladı ! Gebze Yeşilay'ın 20. Yılını Kutladı !
Yukarı Çık

ÇAYIROVA'da TRAFİK KAZASI !
Çayırova'da ki kazada arabadan bakın neler çıktı.

Haberi Oku