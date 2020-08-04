Dilovalılar açık hava tiyatrosunda buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan “Mesafeli Kabare” açık hava tiyatrosu yarın Dilovalılarla buluşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında hazırladıkları ‘Mesafeli Kabare’ adlı tiyatro oyunu ilçe ilçe gösterime devam ederken, yarın ki gösteri Dilovası’nda gerçekleşecek. Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşecek tiyatro gösterimi saat 20.30’da başlayacak.

TEK PERDE - MÜZİKLİ KOMEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Mesafeli Kabare’ tiyatro oyunu, pandemi sürecini ve Kovid-19 salgınının toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktarıyor.

