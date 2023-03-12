Dilovası Ve Dulkadiroğlu Belediyeleri Kardeş Belediye Oldular

Dilovası Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için destek olduğu Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ile kardeş belediye oldu.





6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından deprem bölgesine koşan Dilovası Belediyesi; İçişleri Bakanlığı ve Kahramanmaraş Koordinatörü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatları ile Darıca ve Körfez Belediyeleri ile birlikte Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi’nin yaralarının sarılması için görevlendirilmişlerdi.

BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Depremin ilk gününden bu yana Dulkadiroğlu İlçesi’nin dört bir köşesinde enkaz çalışmalarına katılan ve yaraların sarılması için büyük emek veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibi yoğun çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Başkan Şayir, önceki gün bundan sonra ki süreçte diyalogların daha da güçlendirilmesi için kardeş belediye protokolü imzaladılar.

KARDEŞ BELEDİYE İLE TAÇLANDIRDILAR

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaptığı açıklama da, depremin ardından başlayan birlikteliğin "Kardeş belediye" kararıyla taçlandığını belirterek; "Depremin ardından koordinatör belediye olarak görev aldığımız ve yardım eli uzattığımız Dulkadiroğlu Belediyesi ile aramızda gönül bağı oluştu. Bunu daha da ileriye taşıyarak kardeş belediye protokolü imzaladık. Bütün imkanlarımızla onların yanındayız. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. Aldığımız bu karar hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.