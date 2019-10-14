Dilovası'nda 270 metrelik menfez tamamlanıyor

Dilovası’nda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçenin doğu tarafından giriş çıkış yapan araçlara nefes aldıracak. Proje kapsamında, Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını sağlayan Eynerce Kavşağı’nın Dilovası şehir merkezine uzanan kolu olan Yavuz Sultan Selim Caddesi ile birleştirilerek yan yol yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafına dönel kavşak yapılarak yol Yavuz Sultan Selim Caddesine bağlanacak. Dönel Kavşak inşasına yakın zamanda başlayacak olan ekipler, dönel kavşak yanına ise 270 metrelik yeni menfezi tamamlıyor.

270 METRELİK YENİ MENFEZ

Büyükşehir Belediyesi kentin ulaşımını daha konforlu ve kesintisiz sağlamak için dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağmursuyu altyapı hattı imalatına da devam ediyor. Yapılacak olan dönel kavşağın yanındaki 270 metrelik yeni menfezin inşası kısa süre içerisinde bitirilecek. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde logar kapakları takılacak ve yol çizgisi çizilerek çalışmalar sonlandırılacak.

İLÇEYE GİRİŞLER DAHA KOLAY OLACAK

D-100 Karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 Karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım daha düzenli ve kolay hale gelecek.





