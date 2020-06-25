banner490
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda hizmette sınır yok!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye çalışmalarını başarı ile gerçekleştirirken, diğer kurum ve kuruluşlar ile kurduğu kuvvetli iletişim sayesinde ilçenin ihtiyacı olan çalışmaların hayata geçmesini de hızlandırıyor.

Dilovası'nda hizmette sınır yok!

25 Haziran 2020 Perşembe 10:55

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, pandemi sürecinin ardından çalışmalarına hız verdi. Başkan Şayir, ilçede belediye hizmetlerinin yanı sıra diğer kurumlar PALGAZ, SEDAŞ ve İSU’nun çalışmalarını da yakından takip ediyor.

SEDAŞ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

İlçede öncelikli sorunların giderilmesi için kurumlarla koordineli çalışmaya önem veren Başkan Şayir, SEDAŞ’ın ilçedeki çalışmalarını incelemek ve takip etmek için önceki gün SEDAŞ yetkilileri ile sahaya inerek yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

HERŞEY DİLOVASI İÇİN

SEDAŞ yetkilileri ile Tavşancıl Mahallesi Mehmet Günel Caddesi’nde elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarını inceleyen Başkan Şayir, “Amacımız Dilovası’nın her alanda gelişmesidir. Elektrik, su, doğalgaz “Bizim işimiz değil” demiyor, hizmette sınır tanımıyoruz. Halkımızın ihtiyacı olan her hizmeti görev kabul ediyoruz. Yükselen Şehir Dilovası için kurumlarla koordineli çalışmaya önem veriyoruz. İnşallah bu koordineli çalışma ile Yeni Dilovası’nı hep birlikte oluşturacağız” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda Yalova yönü çalışmaları sürüyor Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda Yalova yönü...
Kocaelide mor tarlalar dikkat çekiyor Kocaelide mor tarlalar dikkat çekiyor
Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi
İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak
Bıyık: ‘Darıca’yı ortak akılla yöneteceğiz’ Bıyık: ‘Darıca’yı ortak akılla yöneteceğiz’
Kandıra’da arabada sinema keyfi yaşandı Kandıra’da arabada sinema keyfi yaşandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda Yalova...
Büyükşehir tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda Yalova yönü mevcut...

Haberi Oku