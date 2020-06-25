Dilovası’nda hizmette sınır yok!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye çalışmalarını başarı ile gerçekleştirirken, diğer kurum ve kuruluşlar ile kurduğu kuvvetli iletişim sayesinde ilçenin ihtiyacı olan çalışmaların hayata geçmesini de hızlandırıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, pandemi sürecinin ardından çalışmalarına hız verdi. Başkan Şayir, ilçede belediye hizmetlerinin yanı sıra diğer kurumlar PALGAZ, SEDAŞ ve İSU’nun çalışmalarını da yakından takip ediyor.

SEDAŞ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

İlçede öncelikli sorunların giderilmesi için kurumlarla koordineli çalışmaya önem veren Başkan Şayir, SEDAŞ’ın ilçedeki çalışmalarını incelemek ve takip etmek için önceki gün SEDAŞ yetkilileri ile sahaya inerek yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.



HERŞEY DİLOVASI İÇİN

SEDAŞ yetkilileri ile Tavşancıl Mahallesi Mehmet Günel Caddesi’nde elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarını inceleyen Başkan Şayir, “Amacımız Dilovası’nın her alanda gelişmesidir. Elektrik, su, doğalgaz “Bizim işimiz değil” demiyor, hizmette sınır tanımıyoruz. Halkımızın ihtiyacı olan her hizmeti görev kabul ediyoruz. Yükselen Şehir Dilovası için kurumlarla koordineli çalışmaya önem veriyoruz. İnşallah bu koordineli çalışma ile Yeni Dilovası’nı hep birlikte oluşturacağız” dedi.