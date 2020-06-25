Dilovası’nda hizmette sınır yok!

SEDAŞ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
İlçede öncelikli sorunların giderilmesi için kurumlarla koordineli çalışmaya önem veren Başkan Şayir, SEDAŞ’ın ilçedeki çalışmalarını incelemek ve takip etmek için önceki gün SEDAŞ yetkilileri ile sahaya inerek yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.
HERŞEY DİLOVASI İÇİN
SEDAŞ yetkilileri ile Tavşancıl Mahallesi Mehmet Günel Caddesi’nde elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarını inceleyen Başkan Şayir, “Amacımız Dilovası’nın her alanda gelişmesidir. Elektrik, su, doğalgaz “Bizim işimiz değil” demiyor, hizmette sınır tanımıyoruz. Halkımızın ihtiyacı olan her hizmeti görev kabul ediyoruz. Yükselen Şehir Dilovası için kurumlarla koordineli çalışmaya önem veriyoruz. İnşallah bu koordineli çalışma ile Yeni Dilovası’nı hep birlikte oluşturacağız” dedi.