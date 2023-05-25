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Dilovası’nda Marketler Denetlendi

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sağlıksız gıdalara yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor.

Dilovası'nda Marketler Denetlendi

25 Mayıs 2023 Perşembe 16:40

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede faaliyet gösteren hipermarket ve bakkallara yönelik denetimler yaptı. İlçenin dört bir yanında yapılan denetimlerde 9207 ruhsat kontrolleri, 5179 sayılı gıda üretim ve tüketim maddelerince gıdaların üretim ve son tüketim tarihleri incelendi.

ÜRÜNLER TOPLATILDI 

Yapılan denetimlerde; raflardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünler toplatılırken, satışı yapan market ve bakkallara gerekli cezai işlemler uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK 

Başkan Şayir, denetimler ile ilgili yaptığı açıklama da “Halkımızın sağlığı için dönem dönem Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz gerekli özeni göstererek ürünlerin tek tek kontrollerini sağlıyor. Uygunsuz bulunan ürünler toplanırken, firmalara da gerekli uyarılar yapılıp, ayrıca cezai işlemlerde uygulanıyor. Denetimlerimiz belli aralıklarla devam edecektir” dedi.



İHA
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