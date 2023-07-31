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Dilovası’nda üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Dilovası Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda 6 mahalle de başlattığı üst yapı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin m2 parke ve 2 bin m2 bordür döşenirken, çalışmalar yaz ayı boyunca devam edecek.

Dilovası'nda üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:57

 6 MAHALLEDE ÜST YAPI ÇALIŞMASI

Başlatılan çalışmalar neticesinde Dilovası’nın 6 mahallesi; Turgut Özal, Kayapınar, Tavşancıl, Diliskelesi, Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahallelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi 508, 509, 510, 512, 539 sokak ve 539/1,2,3,4,5,6,7,8 Sokaklar ile Geylani Caddesinde de aynı şekilde fen işleri ekiplerince parke ve bordür yapım çalışmaları devam ediyor. Dilovası Belediyesi ekipleri yaz ayı boyunca da ilçenin ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarında üst yapı çalışmalarını devam ettirecek.


VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ

Kentin sorunlarının çözümü için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ‘Yükselen Şehir Dilovası’ parolası ile çıktığımız yolda önemli çalışmalara imza attık. İlçemizde çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Dilovası halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemizi daha güzel görünüme kavuşturmak için başlattığımız üst yapı çalışmaları da tüm mahallelerimizde devam edecektir” dedi.

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