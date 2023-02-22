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Dilovası’ndan afet bölgesine yardımlar devam ediyor

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesi için seferberlik başlatan Dilovası Belediyesi’nde yardımlar aralıksız devam ediyor.

Dilovası'ndan afet bölgesine yardımlar devam ediyor

22 Şubat 2023 Çarşamba 10:24

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Dilovası Belediyesi adeta seferber oldu. 

Dilovası Kaymakamlığı ile birlikte başlatılan yardım seferberliği ile 55 Tır ihtiyaç malzemesinin yanı sıra iş makineleri ve yaklaşık 70 kişilik ekiple bölgeye gönderildi.

 BAŞKAN ŞAYİR DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMIYOR

Depremin ardından bölgeye giderek İçişleri Bakanlığı ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un öncülüğünde başlatılan çalışmalara katılan

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bölge halkıyla bir araya gelerek moral vermeye devam ediyor. 

BELEDİYE PERSONELİ DE AFET BÖLGESİNDE

Başkan Şayir’in yanı sıra Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Polat, birim müdürleri, teknik ekip ve belediye personellerinden oluşan 70 kişilik ekibin ardından bölgeye temizlik işleri, fen işleri, çevre ve koruma müdürlüğü ekipleri ve ekipmanları da bölgeye gönderilerek yaraların ivedilikle sarılması için çalışmalara destek olmaya devam ediyorlar.

YARDIMLAR SÜRÜYOR 

Yardımları bölgeye ulaştırmaya devam eden Dilovası Belediyesi; özellikle ihtiyaç duyulan; gıda kolileri, giyim malzemeleri, hijyen ve temizlik malzemeleri ile ısıtıcıları ihtiyaç sahibi afetzedelere göndermeye devam ediyor. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde toplanan yardım malzemeleri belediye personeli ve vatandaşların yardımı ile tek tek paketlenerek deprem bölgesine gönderiliyor. 

BAŞKAN ŞAYİR MUCİZEYE TANIKLIK ETTİ

İlk günden itibaren depremzedelerin yardımına koşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibi, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalışırken diğer taraftan da AFAD ile işbirliği içerisinde  enkaz altında ki depremzedelerin kurtarılmasında da aktif rol alırken depremin 11. gününde Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi’nde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte, arama- kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez’in sağ olarak kurtarılmasında önemli rol oynayarak büyük takdir topladı. Genç Aleyna’nın kurtarılma anlarına şahitlik eden Başkan Şayir, yaşanan mucize sonrası gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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