Dinçer Gebzelilerle Buluşacak!

Bir dönem TÜBİTAK’ın Gebze’de bulunan Marmara Araştırma merkezi MAM’da Başkanlık

görevi yapan ve başarılı çalışmalara imza atan, ancak çalıştırtılmadığı için istifa eden Dinçer,

bu kez Trabzonlu Hemşerilerinin davetiyle Gebze’de olacak. Gebze Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Sohbet-i Trabzon konferansına konuk olacak Prof.Dr. Dinçer, Dünyanın dengesini değiştiren Enerji konulu konferans verecek. Gebze Kültür Merkezi’nde yapılacak ve saat 19.00’da başlayacak konferansa, Gebze Trabzonlular Derneği tüm Gebzelileri davet etti.