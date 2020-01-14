Diyarbakır annelerine Çayırova'dan destek

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların ördükleri boyun atkıları ile yazdığı mektubu, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelere gönderdi.

Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere bir destekte Çayırova Belediyesi’nden. Belediyenin çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların “Okuyorum, Dokuyorum” projesi kapmasında ördükleri boyun atkıları Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin katıldığı program sonrası Diyarbakır’lı annelere gönderildi. Çocuk kulübünde anneler için atkı ören çocukları ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Okul öncesi eğitim gören yavrularımızın okuyorum, dokuyorum projesi kapsamında üretmiş oldukları boyunlukları görmeye geldik. Çocuklarımız güzel bir faaliyet yapmışlar. Özellikle bugün Diyarbakır'da onurlu bir duruş sergileyen, terör örgütü tarafından evlatları kaçırılmış annelerimize bu boyunlukların bir kısmını gönderdik. Bu onurlu duruşundan dolayı annelerimizin ellerinden öpüyorum. Yavrularımız bu kış günlerinde üşümemeleri için böyle bir hassas noktayı düşünmüşler. Ben yavrularımızı tebrik ediyorum. Bizim çocuk kulüplerimiz okul öncesi eğitim veriyor. Yaklaşık bin öğrencimiz burada değerler eğitimi, İngilizce ve okul öncesi eğitime tabi tutuluyor” ifadelerini kullandı.

ANNELERE MEKTUP YAZDI

Başkan Çitçi’nin Diyarbakır annelerine yazdığı mektup şöyle; “133 gündür evlatlarınızın özlemiyle sergilediğiniz bu onurlu duruştan dolayı her birinizin ellerinden öpüyorum. Sizlerin bunca zamandır verdiğiniz mücadele bir ana yüreğinin sesinin ne kadar güçlü olduğunun en güzel örneği oldu. Bu cesur sesin sizleri evlatlarınıza kavuşturacağına olan inancım tamdır. Çünkü bu yüreklerin sesinin duyulmaması; karşılıksız kalması mümkün değildir. Yüreklerinizin bu haykırışı Diyarbakır’da duyulduğu gibi Çayırova’da da duyuldu. Evlatlarınıza olan özleminizde bu soğuk aylarda üşümemeniz için Belediyemizin Çocuk Kulüplerinde eğitim gören minik yavrularımız size küçücük elleriyle ve bir evlat şefkatiyle boyunluk ördüler. Bu hediyeleri size göndermekten mutluluk duyuyorum. Boyunluğa sinecek anne kokunuzu en yakın zamanda evlatlarınızın da içine çekmeleri için duacı olduğumuzu belirtiyor; Rabbimden sizleri yavrularınızla bir an önce kavuşturmasını diliyorum.”



