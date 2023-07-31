10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Görevlilerin bulunduğu tezgahlarda ürünlerini hazırlayan vatandaşlar, sırası geldiğinde etlerini ve sebzelerini pişiriyor. Her ünite pişirme işlemi sonrasında görevliler tarafından temizleniyor.
Dumansız mangal keyfi
Körfez Belediyesi tarafından Kocaeli'de bir ilk olan ve Tütünçiftlik ile Yarımca Sahili'nde kurulan mangal üniteleri ilgi görüyor. Vatandaşlar ücretsiz ünitelerde dumansız mangal keyfi yaşıyor.
10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Görevlilerin bulunduğu tezgahlarda ürünlerini hazırlayan vatandaşlar, sırası geldiğinde etlerini ve sebzelerini pişiriyor. Her ünite pişirme işlemi sonrasında görevliler tarafından temizleniyor.