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Dumansız mangal keyfi

Körfez Belediyesi tarafından Kocaeli'de bir ilk olan ve Tütünçiftlik ile Yarımca Sahili'nde kurulan mangal üniteleri ilgi görüyor. Vatandaşlar ücretsiz ünitelerde dumansız mangal keyfi yaşıyor.

Dumansız mangal keyfi

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:54

Körfez Belediyesi, geçtiğimiz yıl sahil bandında bulunan piknik alanlarına doğalgazlı mangal üniteleri yerleştirmiş ve büyük ilgi görmüştü. Klasik taş mangal düzenekleri bulunan Yarımca ve Tütünçiftlik Sahili'nde vatandaşlar özellikle koku ve duman dolayısıyla yaz aylarında şikayette bulunuyordu.

10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Görevlilerin bulunduğu tezgahlarda ürünlerini hazırlayan vatandaşlar, sırası geldiğinde etlerini ve sebzelerini pişiriyor. Her ünite pişirme işlemi sonrasında görevliler tarafından temizleniyor.

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