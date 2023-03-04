Emekli olduktan sonra başladı, parçalarını Amerika'dan tedarik ediyor (VİDEOLU HABER)

Kocaeli'de yaşayan oto tamircisi Yıldıray Gür, emekli olduktan sonra Amerikan otomobillerini restore etmeye başladı. Birçok ülkeden ve Türkiye'nin her yerinden müşterileri bulunan Gür, klasik Amerikan otomobillerini işinde usta arkadaşlarının da yardımıyla orijinal görünümlerine kavuşturuyor.

İzmit'te ikamet eden 57 yaşındaki oto tamirci Yıldıray Gür, parçası zor bulunan klasik Amerikan otomobillerini uzun uğraşlar neticesinde restore ederek, orijinal görünümlerine kavuşturuyor. Emekli olduktan sonra tamamen bu işe yönelen Gür, 7 yıl önce Gölcük'te açtığı dükkanında esnaf arkadaşlarının da yardımıyla hummalı çalışma yürütüyor. Otomobillerin motor aksamından kaportasına, kılıflarından iç aksamlarına kadar her şeyiyle işinde usta arkadaşlarıyla birlikte ilgilenen Gür, daha sonra müşterilerine teslim ediyor. Gür'ün birçok ülkeden ve Türkiye'nin çok sayıda şehrinden müşterileri de bulunuyor.

"Amerikan arabalarıyla eskileri yaşatmaya çalışıyorum"

Geçmişte çeşitli işlerde çalışan Gür, emekli olduktan sonra dükkan açtığını söyleyerek, "Ağırlıklı olarak Amerikan arabası tamir ediyorum. Amerikan arabalarıyla eskileri yaşatmaya çalışıyorum. İnsanların bazı şeyleri güzel görmeleri için elimizden gelen imkanları sunarak, arabaları yürütmeye çalışıyoruz. Eski arabalara değer veren insanlarla tanışıyoruz. Bunları piyasada görmek tabii ki zor. Bazı arkadaşlarımızın da emekleri var. Kaporta boyaları boyacı arkadaşlarımıza yaptırıyoruz" dedi.

"Ustalarımıza duyduğumuz saygılarla bu mesleği öğrendik"

Çırak bulamadığını ifade eden Gür, "Usta yetiştiremiyoruz. Kimse çalışmıyor. Onun için de yalnız çalışıyoruz. Elimizden gelen imkanları Amerikan arabalarına harcıyoruz. Ustalarımıza duyduğumuz saygılarla bu mesleği öğrendik. Adapazarı’nda yetiştim. Tecrübelerimiz hep eskiye dayalı, yeni bir şey öğrenemiyoruz. Yeni arabaların teknolojileri çok farklı. Onun içinde biz eskileri canlandırmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Bulamadığımız parçaları Amerika'dan tedarik ediyoruz"

Otomobillerin parçalarını genellikle İstanbul ve Ankara'dan temin ettiğini dile getiren Gür, "Parçalardan yana sıkıntımız yok. İstanbul, Ankara gibi yerlerde büyük firmalar var, oradan buluyoruz. Bulamadığımız parçaları da 13-14 günde Amerika'dan tedarik ediyoruz" şeklinde konuştu.

İHA