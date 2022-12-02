İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Engelli çocuklar, Darıca’da ata binerek eğlendi

Darıca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla örnek bir projeye imza attı ve engelli çocukları ata bindirerek keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Engelli çocuklar, Darıca'da ata binerek eğlendi

02 Aralık 2022 Cuma 14:42

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek olan ve engelli vatandaşların sosyal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlatan Darıca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaklaşık 60 engelli çocuğu ata bindirdi. Darıca’da yeni açılan MT Binicilik Tesisleri’ne getirilen engelliler sırayla ata bindi. Hayatlarında ilk defa ata binen engellilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

BAŞKAN BIYIK, MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ile birlikte ata binen çocukları ve ailelerini ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu. Engelsiz Yaşam Merkezi ile engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve engellilerin sosyal hayata katılmalarını önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz farklı kurslarda engelli kardeşlerimize destek oluyor ve onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Sosyal faaliyetler kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hayatlarında hiç ata binmemiş engelli kardeşlerimiz için ilçemizde bulunan MT Binicilik Tesisi ile ortak proje geliştirerek onları ata bindirdik. Böylece güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla ata binmeye bir engel olmadığını göstermiş oluyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluk her şeye değer. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeKocaeliBayramoğlu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gölcük Belediyesi meclis toplantısı yapıldı Gölcük Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Başkan Çiftçi, Uganda heyetini ağırladı Başkan Çiftçi, Uganda heyetini ağırladı
Darıca Nene Hatun Deresi’nde yürüyüş yolu yapılıyor Darıca Nene Hatun Deresi’nde yürüyüş yolu yapılıyor
Çayırova Belediyesi kompost gübre üretiyor Çayırova Belediyesi kompost gübre üretiyor
Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kasım ayı imar toplantısı Körfez’de yapıldı Kasım ayı imar toplantısı Körfez’de yapıldı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Gölcük Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Gölcük Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Haberi Oku