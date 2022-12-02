Engelli çocuklar, Darıca’da ata binerek eğlendi

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek olan ve engelli vatandaşların sosyal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlatan Darıca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaklaşık 60 engelli çocuğu ata bindirdi. Darıca’da yeni açılan MT Binicilik Tesisleri’ne getirilen engelliler sırayla ata bindi. Hayatlarında ilk defa ata binen engellilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

BAŞKAN BIYIK, MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ile birlikte ata binen çocukları ve ailelerini ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu. Engelsiz Yaşam Merkezi ile engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve engellilerin sosyal hayata katılmalarını önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz farklı kurslarda engelli kardeşlerimize destek oluyor ve onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Sosyal faaliyetler kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hayatlarında hiç ata binmemiş engelli kardeşlerimiz için ilçemizde bulunan MT Binicilik Tesisi ile ortak proje geliştirerek onları ata bindirdik. Böylece güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla ata binmeye bir engel olmadığını göstermiş oluyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluk her şeye değer. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz” dedi.