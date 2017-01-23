İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Baştan Yaratılacak!

Ak Parti İlçe Teşkilatının düzenlediği Hacı Halil ve Sultan Orhan mahalleleri Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, iki mahalleye ilişkin yapılan hizmetler ve projeleri kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

Gebze Baştan Yaratılacak!

23 Ocak 2017 Pazartesi 11:16

Ak Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği Hacı Halil ve Sultan Orhan mahalleleri Genişletilmiş Danışma Meclisi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, iki mahalleye ilişkin yapılan hizmetler ve projeleri kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, mahalle başkanları ve AK Parti teşkilatı üyeleri katıldı.

BAŞKANLARDAN ORTAK MESAJ

Toplantının açılışında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek referanduma dikkat çekti. Başkan Soba, “İkinci tur oylamalarından sonra nisan aynın ilk haftası bizi muhtemel bir referandum bekliyor. Gebze İlçe Teşkilatı olarak hazırız. İl başkanlığımızdan gelecek talimat doğrultusunda çalışmalara start vereceğiz. Bu dönemde mahalle teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor. Burada bulunma amacımız sizleri dinlemek, sizlerin öneri ve taleplerini almak ” ifadelerini kullandı. Toplantıda konuşan Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, “Bizim bu toplantıları yapma amacımız 2019’da seçime giderken daha önce vatandaşa vaat ettiğimiz tüm projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sebeple mahalle danışma meclislerimizde mahalle sakinlerimizi dinliyor onların taleplerini önerilerini alıyoruz. Sizlerin önerileri ve fikirleri bizler için çok önemli” dedi. 

AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİNE DAVET 

Toplantıda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iki mahalleye yapılan hizmetlerin ve yapılacak projelerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Köşker, “Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizi dönemde kent meydanının hali içler acısıydı. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak yarım kalan kent meydanını tamamladık. 66 bin metrekare trafiğe kapalı Türkiye’de tek meydan. Meydanda bulunan kültür merkezimizde valilik makamımız bulunuyor. Birçok sosyal aktiviteyi gerçekleştirdiğimiz salonlarımız yer alıyor. Şimdi bir de Aile Danışmanlık Merkezi açtık. Burada ücretsiz olarak ailelere özellikle de yeni evli çiftlere danışmalık ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Özellikle bayanların bu merkezi ziyaret etmelerini isterim. 

SULTAN ORHAN’A YENİ BİR MEYDAN

Adliyenin ve İmam Hatip Lisesinin bulunduğu bu bölgeye 750 araçlık yer altı otoparkı yapıyoruz. Yine önemli projelerimizden bir tanesi de eski devlet hastanesinin ve verem savaş merkezinin bulunduğu alanda bir meydan kazandırma projesi. Altına iki katlı otopark yapıyoruz üstüne de modern bir bina inşa ediyoruz. O bölgede bulunan ağaçlara dokunmadan binaları kaldırdığımız zaman Sultan Orhan Mahallesi yeni bir meydana kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
KartepeKaramürselSiteWebHaberMuallimköyBallıkayaGebze GazetesiDerinceİzmitDaricaKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da eğitim çalışmaları! Darıca’da eğitim çalışmaları!
Başkan Köşker Denetim Yaptı! Başkan Köşker Denetim Yaptı!
Cevat Akşit’e Yoğun İlgi! Cevat Akşit’e Yoğun İlgi!
İlkçev Gazeteci Altınalan’ı ağırladı! İlkçev Gazeteci Altınalan’ı ağırladı!
Kocaeli'de Oto Hırsızlığı! Kocaeli'de Oto Hırsızlığı!
GESMEK’te 2. Dönem Kayıtları Başlıyor GESMEK’te 2. Dönem Kayıtları Başlıyor
Yukarı Çık

Darıca’da eğitim çalışmaları!
Açıldığı günden beri öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Darıca Belediyesi Bilgi evleri, her yıl...

Haberi Oku