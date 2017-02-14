İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze 'de Atığa Taviz Yok !

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri kaçak atık döken firmalara göz açtırmıyor.

Gebze 'de Atığa Taviz Yok !

14 Şubat 2017 Salı 18:01

Ekipler usulsüz bir şekilde atıklarını döküm sahaları dışına bırakan firmaları tespit ediyor. Yapılan rutin kontroller sırasında Kirazpınar Mahallesi evsel atık aktarma istasyonu üzerine kaçak atık döküldüğü tespit edildi. Kaçak atık üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde atıkların Tuzla Aydınlı bölgesinden taşınan bir tekstil firmasına ait olduğu belirlendi. Atıkların firma tarafından usulüne uygun bir şekilde kaldırılıp bertaraf edilmesinin ardından, firmaya Kabahatler Kanununca idari para cezası uygulandı. Ekipler kaçak atık dökümlerine karşı denetlemelerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKontrolSahaFirma
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YENİ ÖZGÜRLÜK CADDESİ! YENİ ÖZGÜRLÜK CADDESİ!
70'lik Hakime Teyze İş Arıyor 70'lik Hakime Teyze İş Arıyor
ŞEHİDİMİZİN GERİDE BIRAKTIKLARI... ŞEHİDİMİZİN GERİDE BIRAKTIKLARI...
Doğan'a tebrik ziyareti Doğan'a tebrik ziyareti
Çay Ocağından televizyon çalındı Çay Ocağından televizyon çalındı
Yangına Müdahale Eğitimi Yangına Müdahale Eğitimi
Yukarı Çık

YENİ ÖZGÜRLÜK CADDESİ!
Büyükşehir, Çayırova Özgürlük Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor..

Haberi Oku