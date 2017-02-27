Gebze Mart Meclisi Toplanıyor..

Kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda yapılacak ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yöneteceği mart meclisinde görüşülerek karara bağlanacak gündem maddeleri ise şöyle: “İmar Komisyonu Raporları,İmar Komisyonunun Plan Proje Müdürlüğü Plan notlarına kış bahçesi ile ilgili madde eklemesi ile ilgili raporu, İmar Komisyonunun Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Hacıhalil Mahallesi 181 ada 7 parsele ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İmar Komisyonunun TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 1193 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve isimlendirme Komisyonu Raporu;

Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonunun Bosna Hersek’in Glamoç Şehrinde İslam Birliğine ait olan arsaya yapılacak “Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi” projesine Belediyemizin de destek vermesine ilişkin ortak raporu, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.01.2016 tarih ve 2016/3 sayılı meclis kararı ve 21.01.2016 tarih ve 2016/ 158 sayılı encümen kararları ile alınan Gebze İlçesi Çayırova (Cumhuriyet) Mah. 4077 ada 5 nolu belediyemiz mülkiyetindeki parselin Maliye Haziresine devir kararlarının iptaline ilişkin teklifi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Gebze Belediyesi mülkiyetindeki 6 adet müstakil parsellerin satışına ilişkin teklifi, Muharrem DELİBAŞOĞLU’nun ayrık nizam 6 kat ticaret alanı olan 730 ada 1 parsel ile ayrık nizam 4 kat konut alanı olan 2 parselin ayrık nizam 5 kat ticaret alanı, ayrık nizam 4 kat konut alanı olan 3 parselin ise resmi kurum alanı olmasına ilişkin imar planı değişiklik teklifi, Güner Arda ve Hiss.’nın 4175 ada, 8 parselin park alanı olan kullanımının ayrık nizam 4 kat konut alanı olmasına ilişkin imar planı değişiklik teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Mevlanan Mah’de kat artışı ile ilgili plan notu teklifi, Belediyemiz Özel Kalem, Hukuk İşleri, İşletme ve İştirakler, Temizlik İşleri, İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak, Kentsel Tasarım, Plan Proje, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Etüd Proje, Destek Hizmetleri, Zabıta, Sivil Savunma, Ruhsat ve Denetim, Sosyal Yardım, Yazı İşleri, Halkla İlişkiler, Strateji Geliştirme, Basın Yayın, Kütüphane, İnsan Kaynakları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi, Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün Belediyemiz ile kardeş şehir olduğunuz Libya Ajdabiya Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisinin iptali.”