İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Osb'de Kavşak Trafiğini Rahatlatacak Çalışma

Gebze OSB'ye giden ağır tonajlı araçlar ve servislerin trafiği aksatmamaları için kavşak düzenlemesi yapıldı.

Gebze Osb'de Kavşak Trafiğini Rahatlatacak Çalışma

01 Ağustos 2023 Salı 20:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen trafik dolaşım planı çerçevesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesine (OSB) giriş ve çıkışı rahatlatacak, trafik sıkışıklığına son verecek kavşak düzenlemesi yapıldı. Dönel kavşakla Gebze OSB’ye giren ve çıkan ağır tonajlı araçlar ve servislerin rahat bir şekilde manevra yapmaları ve trafiği aksatmamaları için kavşak düzenlemesi ve trafik yönü değişikliği yapıldı. Bölgede kuzey güney yönü tek yöne çevrilirken yapılan dönel kavşak ile trafik rahatladı. 
 Gebze TEM Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi ile OSB’ler arasındaki ulaşımın rahatlamasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de hayata geçirdiği trafik dolaşım planıyla 19 ayrı noktada kavşak düzenlemesi yapacak. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yeni Halı Sahaların İnşaatı Devam Ediyor Yeni Halı Sahaların İnşaatı Devam Ediyor
Yangın İhbarı Mahalleliyi Sokağa Döktü Yangın İhbarı Mahalleliyi Sokağa Döktü
Çayırovalı Gençlerden Projelere Tam Not Çayırovalı Gençlerden Projelere Tam Not
Yöresel Kültür Festivali Diyar Diyar Gezdirdi Yöresel Kültür Festivali Diyar Diyar Gezdirdi
Dumansız Mangal Keyfi Dumansız Mangal Keyfi
Dilovası’nda Üst Yapı Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor Dilovası’nda Üst Yapı Çalışmaları Aralıksız...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Yeni Halı Sahaların İnşaatı Devam Ediyor
Çayırova ilçesinde gençlerin spor yapması için kazandırılan yeni halı sahaların inşaatı tüm hızıyla...

Haberi Oku