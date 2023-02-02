Gebze’de 41 Genç Projesi Hız Kesmiyor

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışması olan 41 Genç Projesi hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediyesi’nin gençlik ve liderlik projesi olan 41 Genç Projesi’nin yeni dönem kaynaşma ve

tanışma toplantısı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışması olan 41 Genç Projesi hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediyesi’nin gençlik ve liderlik projesi olan 41 Genç Projesi’nin yeni dönem kaynaşma ve

tanışma toplantısı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Arapçeşme Bilim Sanat

Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bir önceki dönem katılımcısı gençlere belgelerinin de takdim edildiği

toplantıya ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet

Ali Özyiğit, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Milli Eğitim

Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve 41

Genç’in yeni dönem katılımcı gençleri katıldı.



GENÇLER KENDİNİ GELİŞTİRMELİ



Toplantının ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz selamlama konuşmasına gençlerin

okuldaki dersleriyle kendilerini sınırlamamalarını, çok yönlü olmalarını, çağın gereklerine uygun

donanımları, milli ve manevi duyguları koruyarak kazanmaları gerektiğini vurgulayarak başladı.

Başkan Büyükgöz konuşmasında, “Gençler bizler için çok değerli. Onlar bizlerin yarınları ve onları

yarınlara en iyi şekilde hazırlamak bizlerin asli görevi. Bu kapsamda Gebze Belediyesi olarak eğitime

her alanda önem ve destek veriyoruz.



ÖĞRENCİLERE BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ



Biz gençlerimize güveniyoruz ve onlarda bizlerin güvenlerini boşa çıkarmıyor. Bunun en büyük kanıtı

da gençlerimizin başarıları. Siz değerli genç kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. KBB

Başkan Vekili Yaşar Çakmak da yaptığı açıklamada, “Sertifikalarını alan gençlerimizi tebrik ediyor, yeni

dönemde projeye dahil olan gençlerimize faydalı bir dönem geçirmelerini diliyorum” dedi. GTÜ

Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de 41 Genç Projesi’nin

eski ve yeni dönem katılımcılarına eğitim hayatlarında başarılar diledi. Tören, katılımcı belgelerinin