Gebze’de 41 Genç Projesi Hız Kesmiyor

Gebze Belediyesi’nin gençlik ve liderlik projesi olan 41 Genç Projesi’nin yeni dönem kaynaşma ve
tanışma toplantısı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışması olan 41 Genç Projesi hız kesmeden devam ediyor.
Gebze Belediyesi’nin gençlik ve liderlik projesi olan 41 Genç Projesi’nin yeni dönem kaynaşma ve
tanışma toplantısı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Arapçeşme Bilim Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bir önceki dönem katılımcısı gençlere belgelerinin de takdim edildiği
toplantıya ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet
Ali Özyiğit, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve 41
Genç’in yeni dönem katılımcı gençleri katıldı.
GENÇLER KENDİNİ GELİŞTİRMELİ
Toplantının ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz selamlama konuşmasına gençlerin
okuldaki dersleriyle kendilerini sınırlamamalarını, çok yönlü olmalarını, çağın gereklerine uygun
donanımları, milli ve manevi duyguları koruyarak kazanmaları gerektiğini vurgulayarak başladı.
Başkan Büyükgöz konuşmasında, “Gençler bizler için çok değerli. Onlar bizlerin yarınları ve onları
yarınlara en iyi şekilde hazırlamak bizlerin asli görevi. Bu kapsamda Gebze Belediyesi olarak eğitime
her alanda önem ve destek veriyoruz.
ÖĞRENCİLERE BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ
Biz gençlerimize güveniyoruz ve onlarda bizlerin güvenlerini boşa çıkarmıyor. Bunun en büyük kanıtı
da gençlerimizin başarıları. Siz değerli genç kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. KBB
Başkan Vekili Yaşar Çakmak da yaptığı açıklamada, “Sertifikalarını alan gençlerimizi tebrik ediyor, yeni
dönemde projeye dahil olan gençlerimize faydalı bir dönem geçirmelerini diliyorum” dedi. GTÜ
Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de 41 Genç Projesi’nin
eski ve yeni dönem katılımcılarına eğitim hayatlarında başarılar diledi. Tören, katılımcı belgelerinin
öğrencilere protokol tarafından takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.