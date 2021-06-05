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Gebze'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gebze'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:44

Alınan bilgiye göre, güney yan yolda Ankara yönüne giden Fatih Duman'ın kullandığı 34 PC 3033 plakalı otomobil, Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü önünde D-100 kara yoluna katılım sırasında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır hasar gören araçta sıkışan sürücü Duman ile yanındaki Eyüp Y. ve Canan Ç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğerler yaralılar ise Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaza nedeniyle yolun Ankara yönünde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.





AA
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