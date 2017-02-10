Gebze'de Büyük Soygun!

Gebze ilçesinde 12 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze ilçesinde 10 kafeterya, 1 halı saha ve 1 oto yıkama dükkanında yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.
Polis ekipleri fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilerin eşkalini belirledi.
Çayırova ilçesinde bulunan metruk bir binada yakalanan R.A, E.K. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
KOCAELİ (AA)