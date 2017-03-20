GEBZE'de ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR ! SEDAŞ Şebeke operasyon ekipleri tarafından Gebze de cadde, bulvar, sokak ve yol aydınlatmalarına ait bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:10

SEDAŞ Şebeke operasyon ekipleri tarafından Gebze de cadde, bulvar, sokak ve yol aydınlatmalarına ait bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdürlüğüne bağlı Gebze şebeke operasyon ekiplerince mahallelerde yapılan aydınlatma çalışmaları sırasında, arızalı armatürler onarılırken, aydınlatma direklerinde arızalı sigorta otomatları ve lamba balastları da değiştiriliyor. Aydınlatma şebekesine ait arızalı yeraltı kablo güzergahları da yeraltı kablo test cihazları ile tespit edilerek gerekli onarımlar yapılıyor. Ana yollarda trafik akışında tehlikeli bir durum oluşmaması için gerekli iş güvenliği önlemlerinin titizlikle uygulanması ile SEDAŞ ekipleri, 24 metrelik hidrolik platformlu sepetli araçlarla da müdahalelerde bulunuyor. SEDAŞ aydınlatma tesislerinin periyodik olarak kontrolü yanı sıra tüketiciler tarafından Alo 186 hattından Çağrı Merkezine bildirilen ihbarları da en kısa sürede değerlendirerek müdahale ediyor. SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan 4 İl, 45 İlçe, 47 Belediye ve 1441 köyde en iyi hizmetin verilmesi için 7/24 ekipleriyle gece gündüz demeden aydınlatma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.





